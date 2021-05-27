В СКО установили новый аппарат МРТ

Детальное изображение любого сустава, органа и каждой мышцы. В медицине МРТ незаменим. Аппарат позволяет четко увидеть любое отклонение от нормы. А вовремя обнаруженная аневризма или, к примеру, опухоль — это спасенная жизнь, говорят медики.



Ольга Пукса, заведующая отделением лучевой диагностики онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Он даёт возможность улучшить диагностику заболеваний всех органов и систем. Мы на этом аппарате рассчитываем исследовать головной мозг, позвоночник, шейный отдел, грудной, поясничный, для работы хирургов и нейрохирургов брюшную область и малый таз.

Важно, что новый МРТ сократит очередь на обследование. Аппарат будет работать днём и ночью, и сможет принимать около 35 человек в сутки. Исследование в рамках ОСМС бесплатное.

Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— После того, как мы ещё добавим другие ресурсы, имеется ещё 2 частные организации, в течение 3-4 недель разгрузим на 70% очередь в областную больницу. Мы достигнем такого, что максимальный срок отодвинется на 20-25 дней. Сейчас это 2,5 месяца.

Кабинет открыл инвестор в рамках ГЧП. Вложил 602 млн тенге, которые постепенно будет возвращать из «копилки» фонда обязательного медстрахования. Это третий в регионе МРТ. Благодаря комплексному плану в следующем году приобретут ещё два таких томографа. Этим полностью закроют потребность в аппаратах. По нормам на 100 тысяч населения должен быть 1 МРТ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Только за 3 года было порядка 10 млрд тенге выделено на приобретение оборудования. В этом году ещё 3 млрд тенге выделяется. Будет закуплено много оборудования, как для городских больниц, так и для сельских. Среди них будет 2 КТ, которые будут установлены в многопрофильную областную больницу и детскую областную.

Не менее важно, чтобы были высококвалифицированные специалисты для такого дорогостоящего оборудования. В регионе медиков всё ещё не хватает. Кадровые вопрос решат 128 врачей, которые прибудут в область этим летом. Каждый из них получит 2,5 млн тенге подъёмных. Это самые высокие выплаты по стране.

Айгерим Мукашева