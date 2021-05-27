Как часто Вы смотрите на срок годности продуктов

На кадрах, снятых на мобильный телефон, Вы можете заметить, как реагируют на съемочную группу работники всеми известного супермаркета и на то были свои причины. Детское питание, молочные продукты и готовые блюда стоят на прилавках, несмотря на истекший срок хранения. Внешний вид фруктов и овощей оставляет желать лучшего. Комментировать эту ситуацию администрация магазина отказалась.

Несмотря на это у супермаркета есть свои постоянные посетители. Айтан Сагиев ежедневно закупается здесь, просроченных товаров он не замечал. «Если бы и заметил, то обратился бы к администрации супермаркета, ведь все вопросы можно решить», — говорит Айтан.

Айтан Сагиев — житель города:

— Этот супермаркет передан по наследству от Советского союза, Здесь что нравится? Во-первых, очень просторно и все продукты питания находятся на ближайшей миле.

А вот в этом супермаркете нарушений было совсем немного, представители администрации торгового объекта внимательно выслушали все замечания и обещали исправить ошибки. Директор супермаркета отметила, что со сроками годности работают поставщики товаров, и все просроченные продукты магазин им возвращает.

Светлана Голубкова — директор супермаркета:

— К Вашим проверкам относимся положительно. Рекомендации мы ваши приняли. Все замечания мы удалим конечно, устраним, это же процесс работы. Мы же работаем, все в одночасье не делается.



И последним по списку наша съемочная группа посетила гастроном по улице Ауэзова, здесь никаких нарушений выявлено не было.



Надежда Дубовая — председатель областной Ассоциации защиты прав потребителей СКО:

— Я хочу обратить внимание, что это не проверка, а просто рейд. Как бы общественный контроль потребителей, потому что идет очень много жалоб, что бывают то некачественные продукты, по маркировке невозможно прочесть. Просроченные! Ну, нас как-то о потребителях забывают власти.

Каждый потребитель имеет право ознакомиться с сертификатом на продукт, имеет право выбирать, поэтому каждый раз при покупке продуктов питания будьте внимательнее, советуют эксперты, ведь от их качества зависит здоровье и ваших близких.

Евгений Соловьев — директор ОО «Центр правовой поддержки СКО»:

— Просто представьте, если Ваши родственники или Ваши дети будут приходить в этот магазин, и соответственно покупать просроченные продукты. Давайте будем честны, мы не всегда смотрим на дату изготовления продуктов, и из-за такой неосторожности люди получают отравления и оказываются в больнице. Лично мои родители уже пожилого возраста, очень тяжело разбираются в дате изготовления и именно для этого мы проводим такие мероприятия.