В СК с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев

Особое внимание на встрече уделили выполнению задач, поставленных Президентом страны, по реформированию полиции. Речь идет об открытости, прозрачности и сервисном подходе в работе с населением. Глава министерства отметил, что ключевым фактором, который поможет развить концепцию «Полиция в шаговой доступности», является установка стационарных постов. Они особенно необходимы в наиболее криминогенных и оживленных районах. В Петропавловске работает два таких модуля вблизи мест массового скопления людей, в том числе у торгово-развлекательного центра. Они уже показали свою эффективность. Ерлан Тургумбаев отметил, что в СКО по плану должны установить еще 4 таких современных и функциональных помещения. Плюс, в том, что граждан в них могут принимать круглосуточно. Кроме того, глава МВД поручил пересмотреть порядок несения службы полицейских на улицах, в том числе за счет пеших патрулей во дворах жилых домов, парках, скверах.

В ходе визита в регион главный полицейский страны посетил Центры оперативного управления, кинологической службы и кавалерийское отделение. Также Ерлан Тургумбаев провел личный прием граждан, встретился с личным составом сотрудников полиции. Он отметил, что СКО граничит сразу с тремя областями России. А это накладывает определенную специфику на работу местных стражей порядка.



Ерлан Тургумбаев — министр внутренних дел РК:

— Вот, что не хватает нашим гражданам, так это консультаций и разъяснений. Мы должны работать в этой части. Сервис должен быть. Полицейский, он защищает права граждан, он охраняет общественный порядок, он раскрывает и расследует преступления, но в то же время, никто не снимал с него обязанности — давать разъяснения.

Министр поручил держать на постоянном контроле вопросы, связанные с незаконной миграцией, интернет-мошенничеством, скотокрадством, распространением синтетических наркотиков. Для раскрытия подобных преступлений казахстанские полицейские часто взаимодействуют с зарубежными коллегами.

Дарья Пышмынцева