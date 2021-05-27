Семейная пара стала жертвой квартирных воров

Хозяева уехали на дачу, а значит, можно и нажиться. Это стандартный сценарий квартирной кражи, особенно, летом. Жертвой грабежа стала семейная пара. У супругов пропали 70 тысяч тенге. Преступление раскрыли оперативно. Подозреваемый — 40-летний житель региона. Кражу совершил, но оставил следы. Засветился на кадрах видеонаблюдения, установленных в подъезде. Чтобы не стать жертвой домушников, советуют полицейские, необходимо подключаться к системе видеонаблюдения, и менять старые двери на более прочные. Это безопасно и эффективно.



— Да вот, поставили железную дверь, и соседей всех оповестили, и других предупреждали, что, в общем, будьте осторожны. Я вот когда сказал знакомым, что у нас камеры, они все удивляются, у нас, говорят, нет камер. Я говорю: ставьте.

В связи с этим, стражи порядка проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». В ходе него полицейские проводят разъяснительные беседы с североказахстанцами, раздают информационные брошюры.

Данияр Галиакпаров — старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО:

— В ходе проведения ОПМ раскрыто было 11 ранее совершённых преступлений, в т.ч. 2 из категории «прошлых лет». Также «по горячим следам» было раскрыто 2 квартирные кражи. Убедительная просьба устанавливать сигнализации в квартирах, а также устанавливать камеры видеонаблюдения в подъездах.

С начала 2021-го в СК зарегистрированы 227 квартирных краж. Из них раскрыты — 134.

Алишер Ашимов