Новое мобильное приложение запустили в Комитете государственных доходов

Новости МТРК

20:58 27 Мая 2021

Улучшить ведение торговли для бизнеса и снизить теневую экономику. Всё это про систему электронных счетов фактуры. Используют её налогоплательщики уже с 2019 года. За этот период североказахстанцы выставили около 7 млн таких документов. Для облегченного и более оперативного формата работы, комитет государственных доходов запустил новое мобильное приложение.

Руслан Рахимберды, заместитель руководителя департамента госдоходов по СКО:

— Мобильное приложение ИС ЭСФ позволяет осуществлять работу с документами: электронные счета-фактуры: сопроводительные накладные товары, электронные договоры, акты выполненных работ.

Доступно мобильное приложение зарегистрированным пользователям с действующей электронно-цифровой подписью. Ввести необходимые данные налогоплательщик может на web-портале информационной системы электронной счёт фактуры. Таким образом, не выходя из дома, можно оформить, а также отслеживать свои документы.

Руслан Рахимберды, заместитель руководителя департамента госдоходов по СКО:

— Мобильное приложение ИС ЭСФ позволит использовать следующие функции системы: осуществлять авторизацию посредством ЭЦП: возможность «быстрого входа» по ИИН и паролю. Получать уведомления на экран, просматривать оповещения.

Программа доступна только на площадке «PlayMarket». В скором времени приложение смогут скачать и пользователи «App Store»

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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