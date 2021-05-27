«Книга. Дети. Молодежь: поиск современных моделей обслуживания»

Культура, Дети/молодежь

21:00 27 Мая 2021

Книга это лучший способ прожить сто или даже тысячи жизней. Увлекательный мир фантазии. Чтение необходимо детям с раннего возраста для развития воображения, мышления и словарного запаса, считает Елена Тимощук. Она работает в районной детской библиотеке вот уже 33 года. На семинаре Елена рассказала об инновационных методах привлечения детей к чтению.

Елена Тимощук — заведующая районной детской библиотекой района им. Г.Мусперова:

— Буквально вот сейчас у нас должны прийти книги 5 Д. Это все привлекает детей. Дети приходят на экскурсию и видят говорящие книги или поющие. Не только дети у нас идут, и бабушки и дедушки приходят в библиотеку. Сейчас у нас возобновилось чтение наших казахстанских классиков.  Дети любят журналы, там можно и погадать, поиграть, почитать, именно для современных наших деток.

2021 год по инициативе главы государства обьявлен «Годом поддержки детского и юношеского чтения». В связи с этим специалисты обсудили вопрос повышения престижа книги, усиления роли библиотек в организации летнего отдыха детей.

Елена Тимощук — заведующая районной детской библиотекой района им.Г.Мусперова:

— Конечно, меняются интересы у наших детей. Если раньше дети читали в основном классику, детскую литературу, раньше посещали библиотеку в день до 70 детей, то сейчас, хочется сказать, произошло снижение уровня чтения детей.

Библиотеки выходят на новый уровень — онлайн формат. Конкурсы, интересные игры и фестивали. Активно развиваются в социальных сетях. Образцовой является областная библиотека им. С.Муканова. В республиканском конкурсе «Рухани Казына-2021» она получила титул «Самая активная библиотека в социальных сетях». А также стала победителем в номинации «Лучшая библиотека по привлечению внебюджетных средств».

Диана Салихова

 

 

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