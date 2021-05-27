32 ребенка находятся в отделении травматологии

Диана Салихова — корреспондент:

— Наступила самая долгожданная детская пора — лето. Именно в этот период дети большую часть своего времени проводят на улице, а значит, увы, часто падают и травмируются. Именно в летний период поступает наибольшее количество обращений в детскую травматологию.

Чаще всего за медпомощью обращаются дети школьного возраста — от 7 до 15 лет. Дошкольники поступают в детскую областную больницу крайне редко. Обычно это ожоговые травмы и различные вывихи.

Чингиз Нургалиев — травматолог детской областной больницы:

— Дети старшего возраста, с 15 до 18 лет, обращаются не сказать, что редко, но их количество меньше. Детский травматизм эта проблема всегда была и будет. С наступлением летнего периода количество детских травм увеличивается. Причем из года в год увеличивается количество обращений.

В среднем в сутки обращаются за помощью около 40-50 детей. Наибольшее количество обращений приходится на май и июнь. Чем жарче погода, тем больше травм получают дети, утверждают специалисты. В основном это ушибы, растяжения и различные раны, но бывают и трагичные случаи.

Чингиз Нургалиев — травматолог детской областной больницы:

— Очень важно проводить профилактику детского травматизма. В первую очередь, это касается окон, москитных сеток. То есть надо закрывать окна или ставить защиту. Потому что дети, которые поступают после падения с высоты, как правило, к нормальной жизни больше не возвращаются.

Следить за маленькими детьми стоит не только дома, но и на детской площадке. Ведь не все игровые зоны одинаково безопасны, считают жители областного центра.

— У меня был даже случай, когда я видел, как маленький мальчик упал здесь с высоты. Хорошо, что ничего не случилось. Но то, что его мама просто сидела в телефоне, отвлеклась. Когда с маленькими детьми приходишь на площадку, за ними надо следить.

— На данную площадку мы с ребенком приходим каждый день. Площадка замечательная. Нареканий никаких нет. Безопасна для маленьких детей, также и для детей постарше.

— Есть площадки, которые небезопасны. Именно старые площадки, которые знаете, еще советских времен. Конечно, их нужно убирать, совершенствовать, делать более практичными и безопасными для маленьких детей. Особенно для маленьких.

В летнее время, когда досуг проходит в основном на улице, дети особенно нуждаются во внимании и поддержке. Сотрудники детской областной больницы ежегодно проводят профилактические беседы в школах и детских садах, а также объясняют родителям о том, как уберечь ребенка от травм. Поднимать в разговорах тему безопасности специалисты советуют уже с трёх лет.

Диана Салихова