27 мая стартовал конкурс «Лучшая организация образования»

В зале довольно тихо, слышен только шёпот повторяющих своё выступление учителей. Многие из них, чтобы рассказать о родной школе и её достижениях, преодолели сотни километров. Куляш Шаяхметова презентовать своё учебное учреждение приехала из села Мичурино Тимирязевского района. За 7 минут директор местной школы должна познакомить жюри, например, с качеством знаний учащихся. Здесь руководителю есть чем гордиться. Выпускники её школы не раз показывали высокие баллы на ЕНТ. С преподавательским составом, как оказалось, тоже нет проблем.

Куляш Шаяхметова, директор Мичуринской средней школы:

— Коллектив Мичуринской СШ стабильный, профессионально сильный, работоспособный. 85 педагогов и все они имеют высшее образование, из них 3 учителя высшей категории, 8 учителей первой категории и тд. Наши учителя работают над проблемами качества знаний, дают глубокие знания детям.

Всех этих преподавателей объединяет одно — конкурс «Лучшая организация образования». Здесь представители образовательных учреждений рассказывают об итогах проделанной работы по 11 требованиям. Среди них — международное сотрудничество, кадровый состав, создание условий для инклюзивного образования. По этим критериям и будут отбирать победителя, который получит денежный приз в размере 880 МРП, это почти 3 млн тенге.

Валентина Черных, руководитель отдела управления образования СКО:

— Целью является распространение и обобщения передового педагогического опыта в сфере образования и предоставляемых образовательных услуг.

С каждым годом число участников растёт. В этом году о своём образовательном учреждении пришли рассказать 14 представителей. Итоги областного конкурса будут известны через две недели.

Жанель Бисенбаева