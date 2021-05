Убрать ограждения на въезде во дворы, поручил аким СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

15 июня в СК планируют открыть сезон в детских оздоровительных лагерях. Их в регионе 12. Стоимость путевок варьируется от 18 тысяч тенге, это в районе М.Жумабаева, до 38 тысяч — в Петропавловске. В текущем году в загородных лагерях отдохнут около 7 тысяч детей.



Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В том числе 3 081 из социально-уязвимых слоев населения, 181 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. На эти цели выделено 78 млн 586 тысяч тенге. В том числе на прохождение ПЦР-тестов данной категории 10 млн тенге. Необходимо отметить, что для детей, приобретающих платные путевки, ПЦР-тест — за счет родительских средств.

Персонал лагерей сейчас получает вакцину от коронавируса. Это обязательное условия работы с детьми. За эпидбезопасностью будут пристально следить. Другой вопрос — комфорт детей. Лагеря в нашей области открыли в 50-70 годах. Моральный и физический износ — 100%, докладывает Гульмира Каримова. В лагере «Лесная поляна» в Жамбылском районе даже воды нет. Из скважины берут техническую, а питьевую приходится привозить. Здания подключат к Сергеевскому водопроводу, но только ко 2 сезону.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Соответственно данный лагерь начнёт работу, когда запустится центральное водоснабжение. Для решения данного вопроса ведутся переговоры с «Есиль су». В связи с невыполнением требований ведутся работы по расторжению договора с доверительным управляющим по лагерю «Серебряный бор» Кызылжарского района.

Детский лагерь требует больших капиталовложений. А вот ребята там находятся не больше 2,5 месяцев. Для многих инвесторов это экономически не привлекательно, говорит Гульмира Каримова. Но есть при этом в нашей области и удачные примеры доверительного управления. К примеру, в лагеря «Достык» и «Аккайын» бизнесмен вложил 100 млн тенге и сделал условия для детей комфортными. Кумар Аксакалов поручил и дальше искать таких инвесторов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На долгосрочной основе. Конечно, если будем передавать на 1-2 года, никто туда инвестировать не будет. Как минимум на лет 10 надо давать. И контролировать. Если с первого года он ничего не начал делать, то понятно, что всё это в договоре должно быть оговорено.

Позаботиться надо и об отдыхе детей, которые в лагеря не поедут. К культурным и спортивным мероприятиям приобщат 68 тысяч школьников. Это 100%. Аким области поручил, проводить больше спортивных соревнований и турниров, в том числе и в сёлах региона. Ещё одна задача в сфере образования — усилить безопасность в школах. Насколько они уязвимы, показала трагедия в Казани. В нашей области дополнительно выделили 68 млн тенге. Для начала в каждом объекте образования установят голосовое оповещение и тревожные кнопки.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В дальнейшем мы будем дооснащать видеокамерами и подключать к ЦОУ. Третий этап — обеспечение СКУ Дами и охранами.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы будем дополнительно выделять средства на обеспечение безопасности детей.

Позаботиться о безопасности, и не только детей, нужно в местах купания. В прошлом году точки отдыха были закрыты из-за пандемии, люди купались и загорали на диких пляжах. Рядом ни спасателей, ни медиков. В этом году пляжи решили не закрывать. Главное, чтобы люди соблюдали дистанцию, отмечает главный санврач области. Ещё одна забота спасателей: из-за жары участились пожары. Уже было 315 случаев возгорания сухостоя и 15 лесных пожаров. А лето ещё даже не началось. Еженедельно подразделения выезжают на 50 точек возгорания травы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поэтому мы рекомендуем и просим наших жителей воздержаться от пребывания в лесу вот в пожароопасный период. Сейчас лес как пороховая бочка. Мы же видели, что происходило в Риддере ВКО. Горел лес, сгорело 27 жилых домов. Соседняя Тюменская область 196 тысяч га площадь пожара.

В нашей области произошло почти 300 пожаров. Ущерб исчисляется миллионами. Мог быть меньше, если бы не препятствия на пути огнеборцев в виде заборов и припаркованных автомобилей. Часто пожарные расчеты не могут подъехать к подъезду.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Установлены баррикады бетонные, заборы, ограждения. Мы видели как пожарные с оборудованием, снаряжением, которое весит 30кг, перелазили через бетонные заборы, теряли время.

В Петропавловске расчеты добираются до места возгорания за 10 минут. После ещё около пяти тратят на то, чтобы заборы открыли, а жители убрали свои автомобили, говорит главный спасатель области Рамиль Камалов. За это время площадь возгорания увеличивается в разы и масштаб пожара уже другой.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Проезд вдоль дома должен быть сквозным. Машина заехала и выехала. Я обращаюсь к председателям КСК и ОСИ, обеспечить во двор свободный доступ спецмашин. Прежде всего, это пожарные и скорая медпомощь. Тоже теряют время. Пока подъедешь, добежишь, пока вынесешь больного. Это же здоровье и жизнь людей.

Кумар Аксакалов поручил убрать заборы и бетонные ограждения на въезде во дворах.

Айгерим Мукашева