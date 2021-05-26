Североказахстанский дизайнер выиграла грант на 5 млн тенге

Новости МТРК

21:00 26 Мая 2021

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Яркие, переливающиеся от света костюмы, уникальные орнаменты и украшения. Всё, что можно найти на полках этого магазина, сшито вручную. Автор изделий Зарина Мавляни пошивом национальных платьев занимается больше 7 лет. Начинала с маленького бутика фурнитуры, сейчас же бизнес дизайнера перерос в нечто большее — в дом моды. В одной части студии — готовые изделия, в другой — мастерская, где и создаются уникальные работы Зарины.

Зарина Мавляни, дизайнер:

 — Люди к нам будут приходить, сразу мерки снимаем, вышивки, аксессуары, атрибутика вся. И на месте уже создаём красоту нашу.

Уникальные наряды в национальном стиле уже успели примерить на себя сотни североказахстанских девушек. Сегодня постоянные покупатели пришли поздравить дизайнера с открытием новой и довольно просторной студии.

— Очень рада за Зарину. Я уже с ней давно. Она меня собирала на кыз узату. Очень красивые наряды. Нам очень всё понравилось, прям шикарные костюмы. Вот теперь годик сыночку, пришли за костюмчиком.

— Зарина Мавляни очень известная в нашем городе и уже в республике мастер, у которого есть свой стиль и у неё очень интересные работы, которые имеют свою изюминку.

— Мы сегодня очень рады присутствовать на таком мероприятии. Хочется сказать, чтобы такие дизайнеры продолжали своё дело, чтобы бизнес процветал.

Открыть просторную студию моды, Зарине помогло государство. В 2019 году дизайнер прошла обучение в палате предпринимателей «Атамекен». Отучившись две недели, выиграла грант в размере 500 тысяч тенге. На эти деньги и приобрела свою первую швейную машинку. Спустя три года решила вновь поучаствовать в конкурсе. Бизнес идея Зарины Мавляни попала в тройку лидеров. Девушка выиграла 5 млн тенге.

Рахимбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В рамках проекта «Бизнес-бастау» и «Жас кәсіпкер» мы обучаем начинающих предпринимателей. Это всё на бесплатной основе. Это результат нашей общей работы, когда предприниматель может открыть и создать рабочее место.

С начала года в региональной Палате предпринимателей обучение прошли около 400 североказахстанцев, 70 из них получили заветные гранты. На второй поток, который начался 24 мая зарегистрировали порядка 290 человек.

 

 

 

 

 

Жанель Бисенбаева

 

Читайте также

Аграрии Мамлютского района засеют почти 170 тысяч га
До 1 млрд таблеток в год будут выпускать в на фармзаводе в СКО
Колледж инновационного профессионального развития приглашает североказахстанцев на обучение
Результаты партийной «перезагрузки» подвели в областном филиале «Nur Otana»
Убрать ограждения на въезде во дворы, поручил аким СКО
17 мая рынок «ЦОТ» начал свой переезд
В Петропавловске программист попался на уловку интернет-мошенника
Президент РК подписал закон, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
Как в СКО сдерживают цены на социально значимые продукты
Какие изменения ждут район М.Жумабаева
Выгодно ли строить студенческие общежития
На полях СКО идёт ударная работа