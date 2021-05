Североказахстанский дизайнер выиграла грант на 5 млн тенге

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Яркие, переливающиеся от света костюмы, уникальные орнаменты и украшения. Всё, что можно найти на полках этого магазина, сшито вручную. Автор изделий Зарина Мавляни пошивом национальных платьев занимается больше 7 лет. Начинала с маленького бутика фурнитуры, сейчас же бизнес дизайнера перерос в нечто большее — в дом моды. В одной части студии — готовые изделия, в другой — мастерская, где и создаются уникальные работы Зарины.



Зарина Мавляни, дизайнер:

— Люди к нам будут приходить, сразу мерки снимаем, вышивки, аксессуары, атрибутика вся. И на месте уже создаём красоту нашу.

Уникальные наряды в национальном стиле уже успели примерить на себя сотни североказахстанских девушек. Сегодня постоянные покупатели пришли поздравить дизайнера с открытием новой и довольно просторной студии.

— Очень рада за Зарину. Я уже с ней давно. Она меня собирала на кыз узату. Очень красивые наряды. Нам очень всё понравилось, прям шикарные костюмы. Вот теперь годик сыночку, пришли за костюмчиком.

— Зарина Мавляни очень известная в нашем городе и уже в республике мастер, у которого есть свой стиль и у неё очень интересные работы, которые имеют свою изюминку.

— Мы сегодня очень рады присутствовать на таком мероприятии. Хочется сказать, чтобы такие дизайнеры продолжали своё дело, чтобы бизнес процветал.

Открыть просторную студию моды, Зарине помогло государство. В 2019 году дизайнер прошла обучение в палате предпринимателей «Атамекен». Отучившись две недели, выиграла грант в размере 500 тысяч тенге. На эти деньги и приобрела свою первую швейную машинку. Спустя три года решила вновь поучаствовать в конкурсе. Бизнес идея Зарины Мавляни попала в тройку лидеров. Девушка выиграла 5 млн тенге.

Рахимбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В рамках проекта «Бизнес-бастау» и «Жас кәсіпкер» мы обучаем начинающих предпринимателей. Это всё на бесплатной основе. Это результат нашей общей работы, когда предприниматель может открыть и создать рабочее место.

С начала года в региональной Палате предпринимателей обучение прошли около 400 североказахстанцев, 70 из них получили заветные гранты. На второй поток, который начался 24 мая зарегистрировали порядка 290 человек.

Жанель Бисенбаева