В 2020 году по программе «Серпін» в СКУ им. М.Козыбаева получили знания более 200 студентов

Студенческая жизнь Бекмухамета Сапарханова началась вдали от дома. От родного города Тараза 19-летнего парня отделяют тысячи километров. На север страны первокурсник приехал в сентябре прошлого года. По программе «Серпін» поступил на специальность преподавателя физической культуры. Позади 9 месяцев учёбы, а вместе с ним и адаптации к северному региону.

Бекмухамет Сапарханов — студент СКУ им. М.Козыбаева:

— К Петропавловску я уже привык. Понравился город своей чистотой и самое главное — отзывчивостью людей. Сейчас у многих складывается мнение, что если поступил по программе «Серпін», значит не хватило баллов или плохо учился в школе. Хочу сказать, что это не так. Поступают только, потому что хотят.



Хотел поступить в СКУ и Акниет Сарсенбайулы. 17-летний юноша слышал о регионе как об одной из богатых лесными ресурсами частью страны. Любовь к природе, а еще и к её изучению подтолкнула Акниета поступить на агротехнологический факультет. В будущем парень планирует остаться здесь и развивать эту сферу.

Акниет Сарсенбайулы — студент СКУ им. М.Козыбаева:

— Будучи первокурсником, у меня много планов на будущее. Хочу окончить ВУЗ и уговорить родителей переехать сюда. Здесь очень хорошо, нравится природа северного края. Надеюсь, все мои планы реализуются.

Путёвку на север страны по программе «Серпін» в 2020-ом году получили 85 первокурсников. В основном это студенты из Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамблыской и Мангыстауской областей.

Асем Абраимова — заместитель директора департамента академической деятельности СКУ им. М.Козыбаева:

— Для студентов, обучающихся по программе «Серпін-2050», создано множество условий. Например, ребята могут поселиться в общежитии на 1200 мест. Для этого студенты должны подать заявку онлайн. Помимо этого, они могут в свободное от учёбы время получать дополнительные занятия, а также культурно развиваться. Для этого действуют три театра, такие как «Пилигрим», «Кривое зеркало» и «Шанырак».

Сейчас по программе «Серпін-2050» в местной альма-матер обучаются 825 ребят, из них 234 — это студенты 4-ого курса. В скором времени они получат дипломы СКУ.

Жанель Бисенбаева