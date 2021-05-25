Трасса А1 «Нур-Султан-Петропавловск» станет платной для водителей грузовых автомобилей

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Согласно программы «Нурлы жол», которая рассчитана до 2025 г. В рамках этой программы предусмотрено 11 тыс. км дорог перевести в платный формат. Это делается для того, чтобы обеспечить высокое качество их дорог, их содержание, уход в зимнее время. И по ряду других преимуществ, для которых нужно финансовое обеспечение.

Дополнительные средства в случае с дорогами, через которые каждый день проходят сотни, если не тысячи автомобилей, никогда не бывают лишними. В Казахстане водители платят, чтобы проехать по 4 трассам. Речь идет о таких направлениях как, Нур-Султан-Щучинск, Нур-Султан-Темиртау, Алматы-Хоргос, Алматы-Капшагай. С этого года к ним добавится отрезок трассы А1, который начинается от границы Акмолинской области и заканчивается в селе Бесколь.



Куаныш Искендиров, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— На данном участке на сегодняшний день установлены 3 арки контроля, которые фиксируют гос. номера и сейчас находятся в тестовом режиме. Общая протяженность 132 км платного участка. Но платность будет внедрена только для грузового автотранспорта, как дорога второй технической категории, легковой транспорт будет передвигаться совершенно бесплатно.

Чтобы избежать коррупционных рисков, отдавать деньги за свое передвижение по новой платной дороге водители грузовых автомобилей будут онлайн. Для их удобства на выбор им предоставляют 20 самых разных платежных систем. Кроме того…

Динмухаммед Мадиев, заместитель директора филиала «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «КазАвтоЖол»:

— Какие льготы и преимущества предусмотрены для них. Хотел бы обратить внимание перевозчиков, в первую очередь, вам необходимо будет с нами заключить договор. Тогда у вас будет преимущество от 20 до 30%. Это дисконт от действующего тарифа. Основной упор мы планируем делать с нерезидентов. Уже на въезде они будут платить по маршрутному листу 100%.

Тариф для проезда по трассе А1 Нур-Султан-Петропавловск сейчас находится на утверждении. Директор местного филиала «КазАвтоЖола» объяснил, что стоимость километра на ней по расчетам специалистов варьируется от 5 до 25 тенге. Чуть больше 5 тысяч за фуру в одну сторону отдает Сабыр Беккожин для поездки по платной трассе Нур-Султан-Щучинск. Мужчина занимается международными перевозками. Новая платная дорога вызывает у него смешанные чувства.

Сабыр Беккожин, предприниматель:

— Я удивлен, что этот участок хотели сделать платным. Он не подходит по стандарты автобана, у него одна полоса в одну сторону. Поэтому, какие новые стандарты придумали. Я считаю, что эта дорога не подходит под категорию платных.

Налицо разница мнений. Оправдает ли себя новая платная дорога, покажет время.

Дарья Пышмынцева