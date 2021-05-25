Последний звонок прозвенел для североказахстанских школьников

Первый класс, первая учительница, первый школьный звонок. Они вместе взрослели, справлялись с трудностями, делили победы и поражения. На протяжении 11 лет они стали большой и дружной семьей. Ведь ребята не только вместе учились, но и жили под одной крышей. Всего казахскую школу-гимназию имени Абая заканчивают 36 выпускников.

Алишер Ашимов – корреспондент:

— Как настроение?

— Керемет.

— Последний звонок — праздник для всех школьников. Однако, главные виновники торжества, конечно же, выпускники. Сегодня они переступают порог во взрослую жизнь.

Самый важный и волнительный момент. Первый осознанный и уверенный шаг навстречу к будущему. Дархан Амантай, к примеру, хочет связать свою жизнь с медициной. Сейчас парень готовится к своему главному экзамену. На пробных ЕНТ показывает хороший результат. В день «Х» надеется на максимум. А сегодня у него и его друзей праздник.

Дархан Амантай — выпускник казахской школы-гимназии им. Абая:

— На самом деле все прошло довольно легко. Репетиции проходили очень весело. Выпуском я доволен. Мне все понравилось.

Не меньше выпускников волнуются и родители. Мамы не могут сдержать слез, отцы стоически держатся. Им не верится, что их, казалось бы, еще маленькие дети, уже отправляются во взрослую жизнь.

Куанышбай и Лязат Тугаевы:

— Все было красиво, эмоционально. Мне хотелось бы пожелать в их счастливый день, самое главное — удачи, успехов и терпения. Все планы, которые они хотят осуществить, пусть они осуществляться. Жолың ақ болсын! Тек ғана аман болсын балалар!

И конечно же, какой последний звонок без вальса выпускников. К своему последнему выступлению ребята готовились с трепетом в душе.

Активные, трудолюбивые и ответственные. Такими останутся они в памяти учителей. От имени педагогического коллектива сегодня выпускников с окончанием школы поздравила директор образовательного учреждения.



Булбул Ахмадикызы — директор казахской школы-гимназии им. Абая:

— Среди выпускников 2021 года один претендент на нагрудный знак «Алтын белгі». Это Дарига Кусаинова. Сегодня 178 отличникам учебы вручены грамоты. Показатель качества образования составляет 68%. Хочу пожелать нашим выпускникам удачи, здоровья и высоких достижений.

Ребята по традиции загадали желание и отправили шары в небо. А их последний звонок стал символом взрослой жизни.

Алишер Ашимов – корреспондент:

— Всего в СК порядка 74 тысяч школьников. Сегодня прощаются со школой и с надеждой смотрят в будущее 3,5 тысячи выпускников.

Алишер Ашимов