Петропавловцы жалуются на соседей, которые таскают мусор в квартиру

Источником зловонного запаха в этом подъезде является 172 квартира на 4 этаже. Там всё заставлено различными вещами, кладовка захламлена продуктами, на кухне беспорядок. Тараканы буквально разбегаются по углам от света камеры нашего оператора. Хозяйка квартиры Надежда Потапеко. Она инвалид второй группы, у нее ДЦП. А муж Виталий Яковлевич два года назад перенес инсульт, пострадали оба полушария. В прошлом году Надежда вызывала специалистов санитарной службы, но сейчас средств не хватает, все деньги идут на лечение супруга.

Надежда Потапеко, жительница г. Петропавловска:

— Мне отраву надо купить, чтобы я потравила, я сама же могу потравить, вот кого просить, может вы купите ее мне. Я столько денег потратила на лекарства. Почти вся пенсия уходит на лекарства, вот они. Я докупаю, докупаю.

Тараканы здесь завелись год назад. Постепенно вредители стали пробираться и в соседние квартиры, что очень беспокоит жильцов. Зульфия Аяпова живет на 9 этажа, насекомые добрались даже до нее.

Зульфия Аяпова — жительница г. Петропавловска:

— Мы уже из года в год подряд мы боремся бесполезно. Санэпидемстанция приезжала и травили и все было, а результата никакого нет. Она как таскала со свалки все с контейнеров, так она все это и таскает. Мы уже устали просто с ней бороться.

Но для Надежды Владимировны лишних вещей в ее доме нет.

Оксана Гришина — председатель КСК «Жучок»:

— Уже обращались во все инстанции, но к ним никакие меры не применяются. Потому что они инвалиды. Дети на них как бы вообще внимание не обращают. Мы уже к ним сколько раз обращались и говорили. Потому что людям тоже надо в нормальных условиях жить.

В этот раз жители обратились к участковому инспектору. Однако по определенным правилам полицейские не могут принять меры, кроме предупреждения и проведения разъяснительной работы.

Анастасия Остертак