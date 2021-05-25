Наш земляк Руслан Толчеев вернулся с золотой медалью из Алматы

Спорт

21:20 25 Мая 2021

Всего в соревнованиях принимали участие порядка 300 человек из стран СНГ. Руслан Толчеев выступал в весовой категории 140 кг. В первом же подходе петропавловец взял 250 килограммов. На следующем этапе — 260, но попытка не увенчалась успехом. Результат не был засчитан из-за технической ошибки. Такая же ситуация и с третьим подходом. Спортсмен не скрывает свое разочарование, ведь когда-то его лучшим результатом было 275 килограммов. Эта цифра является абсолютным рекордом Казахстана. Сейчас Руслан Толчеев нацелен выиграть чемпионат мира и обновить личный рекорд. Пока известно только то, что соревнования пройдут в Москве, предположительно в декабре.

Руслан Толчеев, трехкратный чемпион Азии по пауэрлефтингу:

— Я последний раз выступал в 2018 году, в Москве на чемпионате мира. И после этого я приостановил карьеру в спорте. Меня пригласили, т.е уговорили «Давай уже надо выступить». Обычно я всегда в Казахстане забирал абсолютное место. Я являюсь рекордсменом федерации, абсолютным рекордсменом Азии. Но свои лучшие результаты я на этом чемпионате Азии не показал, к сожалению. Так что сделаем работу над ошибками и в декабре, думаю, улучшу результат, и будет все отлично.

 

 

Анастасия Остертак

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