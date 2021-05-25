«Кызылжар» потерпел очередное поражение

Встреча проходила в понедельник. В первом тайме команды обменивались множеством атак, но так и не смогли открыть счёт в матче. Во второй 45-тиминутке мяч в ворота соперников отправил полузащитник «Кызылжара». Однако, гол не засчитали из-за офсайда. Хотя, по мнению болельщиков и по видеоповтору видно, что игрок был в правильном положении. За 4 минуты до окончания игры атырауский футболист поразил ворота хозяев победным голом. Результат поединка 1:0. После очередного поражения «Кызылжар» спустился на 8-ое место в турнирной таблице. В следующем матче североказахстанская команда встретится с футбольным клубом из Тараза. Турнир состоится 28 мая в Петропавловске.

Жанель Бисенбаева