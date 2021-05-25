«Кызылжар» потерпел очередное поражение

Спорт

21:17 25 Мая 2021

Встреча проходила в понедельник. В первом тайме команды обменивались множеством атак, но так и не смогли открыть счёт в матче. Во второй 45-тиминутке мяч в ворота соперников отправил полузащитник «Кызылжара». Однако, гол не засчитали из-за офсайда. Хотя, по мнению болельщиков и по видеоповтору видно, что игрок был в правильном положении. За 4 минуты до окончания игры атырауский футболист поразил ворота хозяев победным голом. Результат поединка 1:0. После очередного поражения «Кызылжар» спустился на 8-ое место в турнирной таблице. В следующем матче североказахстанская команда встретится с футбольным клубом из Тараза. Турнир состоится 28 мая в Петропавловске.

 

 

Жанель Бисенбаева

Читайте также

В СКО стартовал чемпионат по художественной гимнастике
В Петропавловске проходит Чемпионат Республики Казахстан по хоккею среди юношей
«Qyzyljar» проиграл туркестанскому футбольному клубу «Turan»
Местный ФК » Qyzyljar «поставил на колени» актауский «Caspiy»
15 североказахстанцев приняли участие в чемпионате РК по кикбоксингу
ФК «Qyzyljar» сыграл вничью с алматинским «Kairat»
Стало известно имя соперника североказахстанского боксёра Евгения Павлова
Два североказахстанца в составе сборной РК вернулись из Таиланда с медалями
В городе прошли соревнования по қазақ күресі
Боксер-профессионал Евгений Павлов одержал очередную победу
Футбольный клуб «Qyzyljar» уступил костанайскому «Tobyl»
В Петропавловске стартовал республиканский проект «Fitness Park KZ»