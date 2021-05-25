Айжан Есмагамбетова о вакцинации в стране

COVID-19: Казахстан

21:23 25 Мая 2021

А еще в минздраве объясняют почему увеличили перерыв между первой и второй дозами вакцины «Спутник V». Если ранее вторым компонентом прививали на 21-й день после получения первого, то теперь — на 45-й, при этом максимальный интервал между дозами увеличили до 90 дней. Таким образом, увеличение промежутка не только повлияет на укрепление иммунитета к вирусу, но и ускорит темпы вакцинации в стране. При этом председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля минздрава Айжан Есмагамбетова отметила, цитирую: «Изменения интервалов между первым и вторым компонентами касается только вакцины «Спутник V», а интервалы по вакцинам «QazVac» и «Hayat-Vax» не изменились». Также, глава Комитета заявила, что циркуляцию вируса мы сможем остановить только вакцинацией, ведь эффективность вакцины составляет 92 процента.

Айжан Есмагамбетова — председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК:

— 10 млн населения или 60% от общей численности населения вакцинировать. Это позволит нам создать коллективный иммунитет. Создание коллективного иммунитета — это снижение циркуляции вируса, поэтому вакцинация это нужно и для того, чтобы не заболеть, в первую очередь, не умереть и, самое главное, вернуться к жизни как можно с меньшими ограничениями и все карантинные меры постепенно снизить. Мы все должны понимать, что другой альтернативы у нас нет.

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