Аграрии Мамлютского района засеют почти 170 тысяч га

Посевная площадь в Мамлютском районе в этом году составляет почти 170 тысяч гектаров. 70 уже засеяли. 20 тысяч ушли под масличные культуры, остальные под зерновые. Идут по графику. Не отстаёт от него и ТОО «Барс и К». Молодому хозяйству всего 4 года. Но в пользовании уже свыше 3 тысяч га земли.

Сапаргали Рамазанов, директор ТОО «Барс и К»:

— Сейчас на данный момент 217 га сеем лён. Семена протравленные. Масличные у меня 850 гектаров посеяно и пшеницу мы уже закончили.

Уборочную кампанию прошлого года в хозяйстве завершили с неплохими показателями. С 1 га собрали 24 центнера зерновых, 11 масличных. Все это благодаря сортообновлению, модернизации парка сельхозтехники и внесению минеральных удобрений.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— 160 тысяч тонн мы должны внести удобрений. В этом году приобретено и проплочено уже 148 тысяч. Внесение жидких удобрений даёт возможность вносить его после посевной кампании. В Мамлютском районе крепкие ТОО, хороший корпус руководителей. Вносили и сносите свою лепту. На 900 млн тенге приобретено больше техники.

С растениеводством вопросов у аграриев нет. Зато они возникают в животноводстве, а именно в строительстве молочно-товарных ферм. Сейчас остро строит проблема кадрового дефицита. Это главная причина, по которой предприниматели не спешат открыть молочные комплексы.

Еркебулан Мамбетов, директор ТОО «Мамбетов и К»:

— На каждую ферму хорошего специалиста — это сложно будет. Надо кооперироваться. Одного хорошего ветеринарного врача на весь район хватит. Разработать схему вакцинации, календарный план.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Сегодня программа животноводства вскрыла пласт проблем, которые сегодня есть. Да с кадрами есть вопрос. Но сегодня нужен определенный учебный центр. Уже есть пара компаний, которые оказывают услуги. Компания с Украины представляет весь комплекс по ветеринарии, осеменению, кормовому рациону, схеме вакцинации, по обслуживанию фермы.

Именно такой подход и должен быть, подытожил Марат Тасмаганбетов. Сейчас в регионе прорабатывают вопрос о создании учебного центра для подготовки будущих высококвалифицированных работников сельского хозяйства.

Айгерим Мукашева