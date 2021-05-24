За прошедшие выходные в СК произошло 13 пожаров

Центр города, улица Васильева, горит 3-этажная жилая постройка. Огнём охвачены балконы и кровля здания. Тревожный сигнал на пульт спасателей поступил 23 мая в два часа дня. На место ЧС-ники прибыли уже через 11 минут. Потушить пожар спасателям удалось не сразу, мешали заставленные во дворе автомобили и закрытые ворота. Из-за этих препятствий локализовали возгорание только через час.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Данному пожару был присвоен повышенный ранг пожара. По данному рангу были подтянуты другие силы гарнизона. В ходе пожара нами были эвакуированы 12 человек и двое детей, в том числе и инвалид 1 группы.

Не успели потушить один пожар, как поступил вызов о втором. Спустя 35 минут после ликвидации пламя на улице Васильева, подразделения отправились на следующий тревожный сигнал. Горел нежилой частный дом по улице Жумабаева, 160. Возгорание спасателям удалось ликвидировать в 15 часов 56 минут. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Тем не менее, ЧС-ники просят североказахстанцев соблюдать простые правила пожарной безопасности.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Если говорить о статистике, у нас на территории СКО зарегистрировано 295 пожаров, из них более 85% — в частном жилом секторе. Это связано с прошедшим отопительным сезоном. Вместе с тем, зарегистрировано 14 лесных пожаров, причинами стали неосторожность с огнём.

Всего в СК за прошедшие выходные произошло 13 пожаров, из них 4 случая связаны с возгоранием жилых домов.

Жанель Бисенбаева