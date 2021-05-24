В Мамлютке запустят центральную котельную

За три года в Мамлютском районе отремонтировали 9 школ, в 6 из них изменения были капитальные. Новые кровля и окна, не забыли при этом про интерьер и фасад. В этом году в порядок приведут ещё 3 сельские школы. Решат в 2021-ом и проблемы с теплоснабжением в некоторых объектах образования. 5 школ отапливали этой зимой с помощью электричества. Естественно, что траты были огромные. В следующем году их уже не будет, говорит глава мамлютчан.

Владислав Лукин, аким Мамлютского района:

— Это и в селе Минкесер. Но здесь мы уже планируем, что КТ «Мамбетов и К» уже начали разрабатывать ПСД по переключению к центральному теплоснабжению. Полностью всего села Минкесер. Как только мы проект запустим в Минкесере отойдём от электрического отопления.

В Воскресеновке на альтернативные источники тепла перейдут в следующем году. По трём школам в Мамлютке вопрос решит запуск центральной котельной.

Владислав Лукин, аким Мамлютского района:

— В г.Мамлютка построены тепловые сети протяженностью 1,6 км. На текущий год выделены денежные средства из областного бюджета на пуско-наладочные работы центральной котельной. Запланировано подключение ряда объектов образования и 5 жилых домов. Порядка 40 квартир будут с центральным теплоснабжением.

Кроме того, в Мамлютке проведут текущий ремонт водоразводящих сетей. А в 4 сёлах района заведут воду. Что касается дорог, то улучшения в прошлом году почувствовали жители 24 сёл, докладывает Владислав Лукин. Также аким района подробно остановился на развитии бизнеса.

Владислав Лукин, аким Мамлютского района:



— В рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, 53 человека прошли обучение по «Бастау Бизнес», 68 человек получили гранты на открытие своего дела, из них 8 многодетных семей, 8 молодежи до 29 лет, двое лиц с ограниченными возможностями и 6 семей получатели АСП.

В этом году на развитие бизнеса выдано 5 льготных кредитов. А 36 мамлютчан получили грант на открытие собственного дела.

Айгерим Мукашева