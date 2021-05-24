Сэлфи в реке обернулось страшной трагедией

Инцидент произошел днём 23 мая. Студенты 4-ого курса колледжа им. М. Жумабаева вместе с куратором отправились на базу отдыха «Волна», отмечать окончание учебного года. 27-летний руководитель с одной из выпускниц решили сделать памятное фото в реке. Оступившись, девушки не удержали равновесие, и ушли под воду. Их унесло сильным течением. Спасти девушек попытались однокурсники, однако не смогли. На поиски были брошены силы спасателей.

Мурат Кангужинов — заместитель начальника ДЧС СКО:

— В 18 часов наша оперативная группа прибыла на происшествие. Девушек нашли в 50-ти метров вниз по течению. Девушки находились в верхней одежде, без признаков жизни.

Жанель Бисенбаева