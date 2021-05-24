Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Тайыншинском районе

Рабочая поездка главы региона началась с посещения Степноишимской опытной станции. Здесь выращивают элитные семена зерновых и масличных культур, которые известны далеко за пределами региона. В этом году посевная площадь здесь более 18 тысяч га, из них больше половины отвели под пшеницу. На полях в три смены работают 7 посевных. Топлива для их работы закуплено достаточно.

Павел Рафальский, заместитель директора ТОО «Степноишимская экспериментальная станция», Тайыншинский район:

— Государство субсидирует все средства защиты растений. Субсидируются минеральные удобрения. По предпосевным минеральным удобрениям мы подали на субсидии. В ближайшее время ждём поступлений. Это очень серьёзная поддержка.



В прошлом году хозяйства Тайыншинского района внесли порядка 5 тысяч тонн минеральных удобрений, в 2021-м этот показатель должен быть в разы больше. Такую задачу перед местными аграриями поставил глава региона Кумар Аксакалов.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По итогам прошлого года мы вышли на второе место по объемам произведенной сельскохозяйственной продукции. Это 779 миллиардов тенге. Обогнали некоторые наши соседние области. Доходы мы видим больше. Соответственно обновления техники должно быть больше. Мы видим, что это позволит нам вносить больше удобрений. В прошлом году 6 тысяч тонн внёс Тайыншинский район. В этом году как минимум 22 тысячи должны внести.

Как отметил глава региона, определенная работа идет и по обновлению машинно-тракторного парка. До предстоящей уборочной компании на новом местном предприятии планируют собрать около 100 новых комбайнов «КЛАСС», а также тракторов и сеялок фирмы «Хорш». 52% от стоимости высококлассной техники погасит государство, взамен на высокую урожайность земледельцев. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество. Как подчеркнул Кумар Аксакалов, одна из первостепенных задач — переработка полученного урожая. В скором времени в СКО запустят маслоэкстракционный завод.

ТОО «Астык-Стем» в особом представлении не нуждается. Это одно из передовых хозяйств Тайыншинского района и региона в целом. Общая площадь посевов товарищества — 13 тысяч га. Основной упор «Астык-Стем» делает на поливное овощеводство. 314 га здесь отвели под картофель. Чтобы получить богатый урожай местные аграрии реализуют ноу-хау. Они используют цифровые поливные машины фронтального типа.



Сергей Звольский, директор ТОО «Астык-Stem», Тайыншинский район:

— Более того, мы эти машину приблизили к искусственному интеллекту, все они будут управляться через смартфон. Оператор или руководитель проекта будет всё видеть, контролировать. Будет стоять несколько метеостанций, которые будут связаны со всеми метеостанциями мира. Прямо на поле будут стоять датчики влажности, температуры. Система будет рекомендовать, стоит ли поливать или стоит подождать.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

-Техника подобного уровня поможет вам получить хороший урожай. Я знаю, что ваше товарищество одним из первых в стране внедрило современное ирригационное оборудование. В целом овощеводство очень прибыльное дело. Я бы посоветовал всем фермерам региона заняться этим видом сельского хозяйства.

Во время рабочей поездки глава региона ознакомился со строительством свиноводческого комплекса ТОО «ЕМС Agro». На реализацию проекта потребовалось 5 млрд тенге инвестиций. Новый комплекс запустят в августе. Кроме того, ТОО «ЕМС Агро» планирует начать строительство третьего комплекса, тем самым увеличив количество поголовья до 200 тысяч. Кроме того, во время рабочей поездки в Тайыншинский район аким области также ознакомился с проектом новой школы на 120 мест.

Александр Лисицкий, директор Вишневской средней школы, Тайыншинский район:

— Наша нынешняя школа была построена в 1961 году. В полуразрушенной школе 99 учеников и 24 учителя. Студенты учатся в две смены.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы начнем строительство в этом году и закончим в следующем. В райцентре будет построена новая школа. Количество студентов увеличивается на 2500 человек. Это хорошая новость, поэтому нам нужно увеличивать количество современных учебных заведений, чтобы получить правильное образование. В целом по области будет построено 16 школ.

Всего за последние два года в 250 образовательных учреждениях региона сделали капитальный ремонт. На эти цели выделено 10 миллиардов тенге.

Дарья Пышмынцева