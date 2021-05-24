24 мая — День славянской письменности и культуры

Роман Сильпиков изучает славянскую культуру и письменность. Говорит, это интересно и познавательно. Сегодня он вместе со своими друзьями он обсуждает эту тему за круглым столом.

Роман Сильпиков — учащийся школы-лицея «Дарын»:

— Славянская культура сама по себе интересна. Мне кажется, её алфавит более увлекательный, чем русский. Он повышает разум. Потому что, там буквы идут как слова.

Памятная дата, объединяющая народы Европы и Азии. Мероприятие проходит в онлайн-режиме. Принимают в нем участие Казахстан, Беларусь и Россия. Участники обсудили вопросы исторического развития славянских языков. Приняли участие в интеллектуальной игре «Истоки славянства».

Ольга Волкова — представитель ассоциации русских и казачьих общин СКО:

— В интеллектуальной игре участвуют три юношеские команды. Ребятам предстоит узнать о исторических событиях, фактах последующей истории. В том числе, и о событиях современной истории, которые связаны с событиями и распространением славянских языков, культуры, традиции и как это в наши дни сегодня продолжает развиваться.

Участников конференции наградят благодарственными письмами. Также, ассоциация русских и казачьих общин планирует выпустить сборник научно-исследовательских статей.

Алишер Ашимов