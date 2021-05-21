Какие изменения ждут район М.Жумабаева

60 км дорог отремонтировали в районе М.Жумабаева в прошлом году. В порядок привели подъезды к 9 сёлам. В них в общей сложности проживают свыше 2 тысяч человек. Кроме того, в райцентре и 4 сёлах частично отремонтировали улицы.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— Проведены ремонтные работы на дорогах «Булаево-Советское», «Конюхово-Куломзино», «Караганды -Надежка».

В 2021 году планируется провести:

— ремонтные работы на дорогах районного значения «Октябрьское-Гаврино»;

— подъезд к с.Веселовка.

-завершить ремонтные работы на дороге «Конюхово-Куломзино»;

-средний ремонт дороги «Булаево-Октябрьское-Конюхово».

Интересовались журналисты на брифинге дорогами в селе Возвышенке. А именно объездной. В этом году ее, наконец, приведут в порядок. Ремонт 3-км участка уже начали.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— Это республиканская трасса. На неё выделено порядка 400 млн тенге. Действительно проблемный участок уже на протяжении многих лет. Благодаря поддержке вышестоящего бюджета этот вопрос решится. В прошлом году мы 50 млн тенге потратили на 10 улиц. Это был текущий, где-то ямочный, щебёночный был. В текущем году выделено уже 150 млн тенге.

Этого хватит, чтобы покрыть 3 км улиц щебёнкой и ещё 3,5 заасфальтировать. Всего же в районе приведут в порядок внутрипоселковые дороги 17 деревень.

Спрашивали на брифинге и о ситуации с питьевой водой в Успенке. Жители зимой топили снег, летом набирали дождевую воду. Мучения должны были закончиться в прошлом году, когда установили колонки. Но насос для подачи воды сгорел пару месяцев назад.



Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— Вопрос решится в ближайшее время. Насос отремонтирован и установится в ближайшие дни. Что касаемо проблем с водой в с.Успенке, в прошлом году мы выделили бюджетные средства и провели пункт раздачи на краю села. Провели 4 колонки в селе. Протяжённость водоразводящих сетей 1 км.



В этом году выделили ещё 6 млн тенге, чтобы провести 1,5 км сетей. Это позволит установить дополнительно 5 колонок. Помимо Успенки водоразводящие сети будут ремонтировать ещё в 9 сёлах.

Большие планы у района в спортивной сфере. К слову, свыше 10 тысяч жумабаевцев занимаются физкультурой. Для них действуют 170 спортивных сооружений. Недавно завершено строительство крытого ледового катка в г.Булаево. В планах на лето переоборудовать его в большую теннисную площадку.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— В прошлом году в рамках программы «Развитие регионов» построены 6 детских игровых площадок, 5 мини-футбольных полей и 3 многофункциональные спортивные площадки. В этом году в рамках этой же программы будут построены 9 детских игровых площадок, мини-футбольное поле и 3 многофункциональные спортивные площадки.

В Булаево появятся мини-футбольное поле и 4 детские площадки. А ещё в большинстве сёл в этом году решат проблемы с освещением. 204 млн тенге потратят на частичный ремонт электроснабжения в 47 населённых пунктах.

Айгерим Мукашева