В СК стартовала республиканская акция «Приёмная на дороге»

Эфир начался с вопросов, касающихся правил дорожного движения. Население волнует их соблюдение как пешеходами, водителями транспортных средств, так и владельцами велосипедов, электросамокатов и гироскутеров.

Григорий Тыш — заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Что касается данного вопроса, на самокате нужно передвигаться по краю проезжей части. Шлем и наколенники для собственной безопасности необходимо надевать. Законом это не предусмотрено, но рекомендуется.

С начала года в СК с участием велосипедистов произошло одно ДТП. Статистика своей масштабностью, конечно, не пугает, но о профилактике забывать не стоит. Различные акции, прямые эфиры — всё это направлено на то, чтобы напомнить участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности. Четыре эфира по сорок минут и большое количество вопросов. Живая изгородь, что придает областному центру красивый облик, — еще одна головная боль автолюбителей. Она мешает видимости встречной полосы движения, что может привести к печальным последствиям.

Назар Байматов — и.о. начальника управления административной полиции ДП СКО:

— По поводу живой изгороди, высаженной по городу, могу сообщить, что управлением административной полиции было проведено широкомасштабное обследование улично-дорожных сетей. По результатам в адрес местных исполнительных органов была направлена информация о приведении в соответствие данных насаждений и обеспечение видимости. Сейчас данное предписание находится в отделе ЖКХ. Работу мы контролируем.

Зато горожане не нарадуются дорожной разметке жёлтого цвета. Она недавно появилась на улице Сатпаева. Такую же ожидают и на остальных. «Приёмная дорога» — отличная диалоговая площадка стражей порядка и населения. Акции уже два года. За это время полицейским поступило более 5 тысяч сообщений. Что касается сегодняшней акции, то по итогам двух эфиров обратились 40 человек.

Алишер Ашимов