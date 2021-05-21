Развитие сельского хозяйства в Аккайынском районе

Работать бесперебойно в разгар посевной. В текущем году в Аккайынском районе планируют закупить 109 единиц высокопроизводительной сельхозтехники. Пока приобрели только 26. Также говорили на полях Аккайынского района и о развитии сельского хозяйства.



Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— 35% сегодня по области засеяно. Это 1 млн 400 тысяч гектар. Здесь есть и масличные культуры, поэтому процент большой. Масличные культуры начали сеять после 9 мая, сейчас прибавка идет по зерновой группе. Паровые фоны подошли. Хотел узнать, какие вопросы есть.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «И.Зенченко», Аккайынский район:

— 45% по ТОО посев сделан. По масличке 38%, по пшенице 52. Все вопросы решены. Рапс закончили, лён остается, кукуруза. Здесь 17 тысяч посевная. Думаю, ячмень нужно придержать, это с удобрениями связано.

В прошлом году агроформирования района использовали почти 6,5 тысяч тонн минеральных удобрений. В этом году закупили 10 тысяч тонн.



Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— На сегодня район обеспечен ГСМ 100%, удобрения заключили на 115%, семена все подработаны 1,2 класса. Протравлено 100%, проблем нет. В оптимальные сроки уложимся.

В Аккайынском районе 90 сельхозпредприятий занимаются развитием животноводства. Расширяется молочно-товарная ферма ТОО «Иван Зенченко» в селе Ленинском.

Геннадий Зенченко, директор ТОО «И.Зенченко», Аккайынский район :

— Сейчас готовим базу, скот стоит на карантине — 400 голов. В течение 10 дней мы эту базу заканчиваем, и идет строительство в этом году, мы полностью его заканчиваем.

Сейчас на ферме производят 14 тонн молока в сутки. В перспективе расширить комплекс до 2200 голов.

Айгерим Мукашева