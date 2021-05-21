Полицейские задержали подозреваемого в краже

Разбитые стекла, в комнатах — все перевернуто. Такую картину в конце апреля увидела семейная пара из Рабочего поселка. В доме побывал посторонний.

Полицейские установили подозреваемого — 45-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления. Похищенные ноутбук и колонку изъяли из его квартиры, три золотых кольца мужчина успел сдать в ломбард. Сумма ущерба составила 200 тысяч тенге. За возвращение имущества пострадавшие написали полицейским благодарственное письмо.

Потерпевшая:

— Нам всё вернули. Преступника поймали. Мы очень благодарны нашим сотрудникам, что у нас так полиция работает быстро.

5 лет назад подозреваемый «обчистил» этот же дом. Его задержали «по горячим следам». Тогда он вернул похищенное, за исключением пилы-«болгарки», уверял, что этот инструмент он не крал. За неполное возмещение ущерба провёл в местах заключения 2 года. Освободившись, совершил ещё одну кражу, отбыл новый срок. Выйдя на волю 9 апреля, оказался рядом с домом, из-за кражи в котором лишился свободы пять лет назад. Полицейские заявляют, злоумышленника узнали сразу, по почерку. Ранее судимые лица всегда в зоне особого внимания.



Пётр Клитмов- начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— С начала текущего года наблюдается снижение регистрации квартирных краж. На сегодня зарегистрировано 196 фактов, из них окончено производством 120. Рекомендуем устанавливать камеры видеонаблюдения в подъездах и дворах домов. Сдавать по возможности на сигнализацию квартиры.

Полицейские рекомендуют населению, уходя из дома, всегда проверять, закрыты ли двери и окна, использовать надёжные замки и по-добрососедски присматривать за жильём друг друга. В целях предупреждения краж в регионе с 19 по 21 мая прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира».