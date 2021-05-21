Как в СК перезимовали пчёлы

Вдали от города, в окружении яблонь, вишни и цветочного разнотравья. Идеальнее места для пасеки не найти, заверяет Николай Дорошенко. Студент второго курса колледжа профессиональной подготовки и сервиса практику в ТОО «Кызылжар» проходит не первый год. Поэтому о полосатых труженицах знает не меньше, чем любой опытный пчеловод. 20-летний юноша основные правила усвоил не сразу. Николай признаётся, только после пары укусов удалось подружиться с этими медоносными насекомыми.

Николай Дорошенко:

— Не волноваться, не пользоваться духами, а самое главное — выносливость. Любой пчеловод должен быть выносливым, потому что профессия кажется лёгкой, но на самом деле это большой труд, который требует очень много сил.

Силами действительно нужно запастись. Каждый вечер помимо основного ухода пчеловодам необходимо взвешивать улья. Цифры на весах показывают, голодает пчелосемья или же , наоборот, расширяется. А еще в таком деле пасечнику необходимы атрибуты.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Сейчас у меня в руках инструмент, без которого не обойдётся ни один пчеловод — дымарь. Его используют для того, чтобы успокоить возбуждённых пчёл. Любой осмотр улья и тем более перестановки в нём для полосатых тружениц — стресс. В такой момент риск быть ужаленным становится выше.

Поводов для агрессивного поведения пчёл здесь стараются не давать. Рапсовое поле с яркими цветами и спокойствие. Вот что любят эти полосатые труженицы. Их, кстати, привезли в ТОО «Кызылжар» из Узбекистана. Пчёлки преодолели чуть больше 3 тысяч километров. Гостей с юга в этом году гораздо меньше. Объясняют это пасечники плохой зимовкой в тех краях.

Олег Гаврилов, председатель национального союза пчеловодов «Бал ара» по СКО:

— В этом году у нас большой ажиотаж на пчёлопакеты. В этом году пчеловоды на 50% меньше пчёл, чем в прошлом. Это связано с плохой зимовкой, гибелью пчёл. Рекомендуем пчеловодам нашим, чтобы они начинали зимовать у нас на севере, создавали омшаники, учились зимовать под снегом.

В ТОО «Кызылжар», такой опыт имеется. В прошлом году порядка 50-ти пчелосемей зимовали в омшанике. Эксперимент удался, говорит Олег Гаврилов. Отныне полосатые труженицы на зиму будут оставаться у нас.

Жанель Бисенбаева