Как проходит посевная кампания в СКО

Сельское хозяйство

21:39 21 Мая 2021

Несмотря на то, что снега было много, влаги на полях недостаточно. Потому сейчас аграрии проводят все необходимые влагосберегательные мероприятия, в том числе и вносят минеральные удобрения. Из запланированных 160 тысяч тонн 148 уже приобрели.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Семена, минеральные удобрения и соблюдение всех агротехнических мероприятий приведут к устойчивому росту в аграрном секторе. В этом году процент сортообновления семян составляет 9%, это говорит о том, что наши хозяйства стали больше приобретать элитных семян.

ТОО «Сервис-Жарс» в их числе. Посевная площадь хозяйства в этом году составила около 12 тысяч гектаров.

Габбас Жантаев, директор ТОО «Сервис-Жарс», Кызылжарский район:

— Паровое поле, мы на сегодня 45% посеяли. Что касается влаги, да действительно, нас с влагой погода не балует. Что есть то есть, будем надеяться на хороший урожай.

Надеются на богатый урожай и в ТОО «Элти-Гарант». Для этого завезли минеральные удобрения, с топливом проблем нет, техника на ходу. Треть полей уже засеяли.

Акан Барлубаев, директор ТОО «Элти-Гарант», Кызылжарский район:

— В основном сеем масличные, на них в этом году спрос хороший, цена выше. По влаге действительно сейчас дефицит. В прошлом году я помню, 22 мая прошел сильный дождь, мы на 2 дня оставили. А в этом году нет. Намечается жара. Посевную закончим в срок.

Для поддержки аграриев в регионе из бюджета выделили 17 млрд тенге субсидий. В виде льготных кредитов только через финансовые институты «Казагро» предусмотрели 14 млрд тенге.

 

 

 

 

Айгерим Мукашева

 

 

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