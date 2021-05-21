Борцы с коррупцией СК раскритиковали работу областного управления государственной инспекции труда

Новости МТРК

21:31 21 Мая 2021

В 2020-м в Северо-Казахстанской области их произошло 46. Из них смертельных — 8, групповых — 3, тяжелых — 26. Случаи, связанные с трудовой деятельностью, расследуют с помощью комиссии, состав которой антикоррупционщики раскритиковали. В нее, например, входит работодатель. Логично, что он имеет прямую заинтересованность в доказательстве своей невиновности. А значит открытых коррупционных рисков, необъективного принятия решения комиссией не избежать. Также борцы с коррупцией отметили, что механизм расчета степени вины пострадавшего и работодателя профильным методом управление тоже не разработало. В данном случае его специалисты применяют проценты, что тоже не всегда может объективно отражать случившееся.

 

Дарья Пышмынцева

 

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