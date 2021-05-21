21 мая — День работников культуры и искусства в Казахстане

Жизнь коротка, а путь искусства долог. Это слова Гиппократа. «Мир прекрасного» нужен человеку, чтобы наполнять душу, еще сильнее он необходим тем, кто его создает. Музыкантам, художникам, артистам, актерам и не только. В свой профессиональный праздник они могут ненадолго забыть о повседневных делах, получить поздравления, услышать слова благодарности, которые нужно специалистам абсолютно любой сферы.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Вы сегодня культурная элита нашей области, вы каждый день вносите свою лепту в культурное развитие нашей страны. Не бывает, наверное, процветающего, высокоразвитого государства без высокоразвитой культуры. Это понятие большое и обширное. Это и воспитание, образование, духовно-нравственное развитие человека.

За ним североказахстанцы часто идут в русский драматический театр им. Н.Погодина. На его сцене не первый год в главных ролях зрители могут увидеть Романа Лахтина. Трогательный, влюбленный и окрыленный Ромео, сильный, волевой, но всё такой же открытый к любви солдат Красной армии.

Роман Лахтин, актер областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Образ растет внутри меня, я так скажу. Всегда работа сложная, конечно, нет легких ролей. Всегда интересно, интересно пробовать что-то новое. Мне стали нравится характерные роли, если я раньше был герой, связанный с любовью, то сейчас что-то поглубже хочется сыграть, что-то интересное.

За свой труд в день работников культуры и искусства Роман Лахтин получил грамоту главы региона. Их, а также благодарности от Кумара Аксакалова получили еще 32 североказахстанца. 16 виновников торжества ушли домой с наградами от профильного министерства. Медаль минкультуры заместитель акима области вручил Гулие Ережеповой. Опытный библиотекарь может подобрать ключ к сердцу любого, даже самого привередливого маленького читателя. Хотя бывают случаи, когда нужного произведения в детско-юношеском книжном храме просто нет. Тогда Гулия Ережепова предлагает мальчишкам и девчонкам альтернативные варианты. Она делает все, чтобы без хорошей книги домой они не ушли. Но, главное для женщины, чтобы ребята обязательно снова возвращались в библиотеку.

Гулия Ережепова, библиотекарь областной детско-юношеской библиотеки имени Габита Мусрепова :

— Читатели бывают, конечно, разные. В первую очередь, нужно пойти с ним на контакт, заинтересовать его. От того, как мы — библиотекари заинтересуем читателя, в дальнейшем будем зависеть то, будет он к нам ходить или нет. Рекомендуем нужную литературу, художественную или энциклопедию. Конечно, подбираем литературу по его возрасту, по его интересам. В семье у нас любовь к чтению прививается с раннего детства. Вот, например, мне ее привили мои родители. Мы сейчас прививаем чтение своим детям, внукам.



Очень многое для них делает учредитель «Мира аттракционов» Владимир Козлов. 21 мая он получил международную награду за вклад в развитие культуры. Еще несколько медалей вручили заместителю директора областного театра кукол и его ведущему. Он стал лучшим специалистом в своей сфере. В качестве подарка все присутствующие в зале в завершение мероприятия могли насладиться праздничной концертной программой.

Дарья Пышмынцева