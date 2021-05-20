В СКО 15 человек лишили родительских прав

Начали с безопасности на воде. Часто во время летних каникул дети и подростки без разрешения родителей идут на «дикие» пляжи. Чтобы не случилось беды, своему чадо нужно заранее объяснить, идти к водоёму можно только со взрослыми, говорят полицейские.

— Когда мы проводим лекции, беседы, встречи с несовершеннолетними, они всегда задают такие вопросы о том, как можно гулять в зимний, в летний периоды. Якобы летом можно гулять, играться допоздна. Нет. Несовершеннолетние имеют право находиться на улице одни до 22 часов. Если они будут остановлены в ночное время, то есть после 22 часов, то к ответственности будут привлекаться их родители по 442 статье.



С начала года за нахождение несовершеннолетних ночью на улицах, в клубах и кафе 780 законных представителей привлекли к административной ответственности. Штрафы получили и 7 владельцев развлекательных заведений. 325 законных представителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей. На учет поставили 160 неблагополучных семей. 15 человек лишили родительских прав. С начала года ювенальные полицейские и госорганы провели свыше 280 рейдов. Во время летних каникул профилактическую работу усилят.

Сайран Саркенов, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Нами создан план совместно с управлением образования; на постоянной основе летом мы будем проводить профилактическую работу среди несовершеннолетних, проводить работу по защите их прав. Создан психологический центр по психологической поддержке детей и подростков, на который несовершеннолетние могут позвонить в любое время суток.

За 4 месяца текущего года на территории области зарегистрировали 9 фактов преступлений среди подростков.

Айгерим Мукашева