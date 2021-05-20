Незарегистрированное ружьё и патроны хранил североказахстанец в спальне под половицей

В Жамбылском районе полицейские обнаружили у одного из сельчан незарегистрированное гладкоствольное ружьё и 8 патронов к нему. Хранились они в спальне под половицей. По словам мужчины, оружие он нашёл сложенным в мешок за селом. Сейчас находкой занимаются городские криминалисты.

Тимур Абдильманов, начальник оперативно-криминалистического отдела УП г.Петропавловска:

— На исследование поступило охотничье ружьё, гладкоствольное 12 калибра модели ТОЗ-34, основной вопрос у нас, значит, по пригодности к стрельбе.

Всего за 3 дня операции полицейские изъяли у населения четыре единицы незаконно хранящегося оружия. Стражи порядка напоминают: каждое такое ружьё таит потенциальную угрозу, ведь есть риск, что оно попадёт в руки преступников.

Курман Мусин, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

— с 17.05 по 17.06 на территории СКО проводится республиканское ОПМ «Кару» По итогам трёх дней проведения проверками охвачено 766 владельцев оружия. В ходе проверок нарушение правил хранения оружия, а также сроков перерегистрации оружия привлечён к административной ответственности 81 владелец гражданского оружия.

Полицейские напоминают, от уголовной и административной ответственности за незаконное хранение оружия избавляет только его добровольная сдача.

Айгерим Мукашева