96 коров из Германии привезли в Рублёвку

Новости МТРК, Сельское хозяйство

22:00 20 Мая 2021

Эти гости из Германии в пути были не меньше недели. Преодолели 34 тысячи км, чтобы добраться до своего нового дома — села Рублевки Аккайынского района. Освоились быстро. После долгой дороги даже небольшой загон казался бурёнкам просторным.

Некоторые на новом месте сразу начали делить территорию, а другие бороться за внимание нашего оператора. Как вы поняли, симменталы славятся спокойным нравом и дружелюбием. А ещё они неприхотливы и хорошо чувствуют себя в СК климате.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Крепкая конституция, быстрый прирост и большие надои. Симменталов североказахстанские животноводы уважают. Главная особенность породы — она отлично адаптирована как для развития мясного направления, так и для молочного.

В хозяйство «Иван Зенченко» бурёнок приобрели для больших надоев. В идеале 4 тысячи литров молока в год можно получать с одной головы. Но это минимум через три недели. Ближайшие 21 день коровы проведут на карантине.

Анастасия Орлова, фельдшер ветеринарной станции Аккайынского района:

— В период карантинирования животные пройдут все ветеринарно-профилактические мероприятия. Будут исследованы на бруцеллёз, туберкулёз, лейкоз. После чего животных переведут в село Ленинское.

Там в конце прошлого года открыли молочный комплекс на 1600 голов. На эту ферму и отправят этих симменталов. Привезли 96 бурёнок возрастом около 2 лет. Нынешний вес -от 300 до 400 кг. Всего в Аккайынский район с начала года завезли почти 400 голов симментальской породы. План на год уже перевыполнили.

Оралбек Аубакиров, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Аккайынского района:

— Это хозяйство «И.Зенченко», которым завезено в данной время 224 головы и КХ «Гердт» — 66 голов. Молочным направлением занимается 8 хозяйств района, в мясном направлении — 7. Объём валовой продукции сельского хозяйства за 4 месяца составил 8 700 тонн. Это на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

Сейчас в Аккайынском районе работают 8 молочно-товарных ферм. Планируют, что в этом году запустят ещё один комплекс на 600 голов в селе Киялы.

 

 

 

 

 

Айгерим Мукашева

 

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