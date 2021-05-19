Здания акимата и четырех школ остались без кровли из-за пыльной бури

Во вторник соцсети заполнили фото и видео с ужасающими кадрами. Пыльные бури накрыли сразу три района: Акжарский Уалихановский и Тайыншинский. По словам ЧС-ников, такое природное явление возникло из -за резкой перемены температуры воздуха. Хотя в этот день рассылали сообщения о штормовом предупреждении, но, таких последствий никто не ожидал.



Мурат Кангужинов- заместитель начальника ДЧС СКО:

— В результате стихии в двух районах произошли срывы кровли. Это в с. Чермошнянке Тайыншинского района на здании акимата сельского округа был срыв кровли — 80 квадратов. Аналогичный случай в селе Леонидовке. Здание Ленинской средней школы на площади 171 кв метр. Кроме того, в Акжарском районе в селе Талшик на здании средней школы также произошел срыв кровли на 290 кв метров.

Природные явления прибавили работу спасателям и в выходные дни. Из-за молнии в Аккайынском и Жамбылском районах были лесные пожары. Всего с апреля в области зарегистрировано 350 случаев возгораний травы, мусора, камыша, в том числе 13 лесных.

Дмитрий Растихин- руководитель отдела ДЧС СКО:

— Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнём. В 4 случаях виновные лица установлены. Остальные устанавливаются. Также еще раз хотелось обратиться к жителям нашей области, гостям, что с наступлением жаркой, сухой погоды категорически запрещено разжигание костров, сжигание мусора.

Между тем приближается купальный сезон. Спасатели усиленно к нему готовятся, в скором времени они начнут обследовать акватории 12 озёр и реки Есиль, на которых расположены места массового отдыха.

Анастасия Остертак