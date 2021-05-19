До 1 млрд таблеток в год будут выпускать в на фармзаводе в СКО

Аккайынский, Тайыншинский и имени Габита Мусрепова. Эти районы по итогам 4 месяцев в числе лидеров, в плюсе по всем показателям социально-экономического развития. Вот как нужно работать и остальным, отметил Кумар Аксакалов и перешёл к тем, с кого пример брать не стоит. Район Шал акына и Мамлютский в аутсайдерах. Спад в 3 отраслях из 6. Среди них и показатели строительства. На прошлом заседании глава мамлютчан Владислав Лукин обещал доработать и выйти в плюс.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы этого не видим. Месяц прошёл, нет никаких сдвигов. До сих пор не определен подрядчик на строительство ФОКа в Мамлютском районе. Упускается время дорогое. По строительству 30-квартирного жилого дома также средства были предусмотрены, но работы идут очень медленно. Более того, выделенные средства не осваиваются в апреле. Как это так?

Аким района упущения признаёт, говорит, не доработали с подрядчиками. Конечно, странно это слышать от Владислава Лукина, который в управлении строительства проработал около 6 лет.

А по вводу жилья к дуэту аутсайдеров присоединился Айыртауский район. Хотя там есть огромный потенциал в многоэтажках райцентра. Целый массив пустующих домов. Если их привести в порядок, можно решить проблему саумалкольцев с нехваткой жилья. 80-квартирный дом подготовили к выкупу. С хозяевами договорились, жильё оценили. Но всё это делают за счёт областной казны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Опять-таки все это привязывается к бюджетным средствам. Привлекайте частников. Пусть частники выкупаются, восстанавливают, строят. Мы выкупим у частников. А то всё время идёт привязка к бюджету. Очень удобно, конечно. В каждом райцентре достаточно таких объектов, чтобы восстанавливать и реализовывать нашим людям, которые стоят в очереди.

Но, даже несмотря на тех, кто тянет областные показатели вниз, регион добился роста по вводу жилья. Сдали почти 30 тысяч квадратных метров. Что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. А вот в сельском хозяйстве спад. Всё из-за птичьего гриппа.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— Валовый выпуск продукции за январь-апрель текущего года снижен на 1,7% и составил 47 млрд тенге. При этом рост отмечен во всех районах области за исключением Кызылжарского. В данном районе объём производства снижен на 27,4% в связи с сокращением объёма яиц на 74,5%, что повлияло на снижение показателей в целом по области.

Сейчас главное восстановить потери после птичьего гриппа. На Якорской и Есильской птицефабриках это практически удалось. А вот на Бишкульской и «Адель кус» всё ещё есть проблемы, которые должны были решить в начале мая. Во всяком случае, так уверяли в управлении сельского хозяйства.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства СКО:

— Бишкульская птицефабрика по другой формации пошли. Они приобрели маточное поголовье для производства кур, чтобы продавать маточное поголовье. В последующем будут продавать суточный молодняк. Пока по яйцу у них движения нет. Пока они суточных молодняк кур, уток, гусей продают.

А на «Адель кус» приступили к производству только в конце апреля. За полмесяца выпустили 180 тысяч штук яиц. Ожидают, что в июне выйдут на 2-3 млн. Руководитель управления Ерболат Бекшенов обещает показатели по сельскому хозяйству выправить по итогам полугодия. Но если с яйцом всё понятно, птичий грипп — причина объективная, то сокращение производства мяса — повод для разбирательств.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Снижение показателей допущено в Есильском и Жамбылском районе. Вместе с развитием молочного направления, надо развивать и мясное. Чем ещё заниматься в сельской местности. Здесь хорошим примером являются откормочные площадки Уалихановского и Акжарского районов.

В Уалихановский район доставили 5 тысяч племенных голов, в Акжарский 500 ангусов привезли из Ирландии. Такие откормплощадки нужны в каждом районе, отметил аким области.

Значительный рост регион показывает в промышленности. За 4 месяца прошлого года заводы СК выпустили продукцию на 10 млрд тенге. А за аналогичный период 2020-го заработали уже 16 млрд.



Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— Производство продуктов питания увеличено на 8,5%, машиностроения — в 1,5 раза. Также рост обеспечен в таких отраслях как металлургическое производство в 3,9 раза, текстильных изделий — в 2 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 2 раза, мебели — на 9,5%.

Загрузка завода имени Кирова выросла вдвое, на ЗИКСТО объём производства увеличился в три раза. Появляются и новые предприятия. На днях правительство одобрило проект строительства маслоэкстракционного завода.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мощность 370 тысяч тонн сырья. Мы увеличим объем переработки, оставим продукцию переработки у себя. Это налоги, инвестиции и рабочие места. 15 млрд тенге стоит данный проект, 200 постоянных рабочих мест будет создано.

Появятся они и при запуске фармацевтического завода на территории СЭЗ. Договорились с российскими инвесторами. В СК будут выпускать растворы для инъекций, 200 млн штук твёрдых желатиновых капсул и до млрд штук таблеток в год.

В целом СК по итогам 4 месяцев обеспечил положительную динамику большинства маркеров соц-эконом. развития. Инвестиций стало больше на 16%, в промышленности рост на 10%, на 24 — в строительстве. Показатель розничной торговли после затяжного кризиса, наконец, вышел в плюс и вернулся к статистике, которая была до пандемии.

Айгерим Мукашева