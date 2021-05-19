КХ «Возвышенское» в 2021 г засеет сельскохозяйственные культуры на 4 тыс га

Саян Кудасбаев, главный агроном КХ «Возвышенское», район М.Жумабаева:

— Начали мы посевную с сенажа, зерносмесь посеяли на 470 га, после 400 га овса засеяли, закрыли 1000 га ячменя. Где-то к 25 числу закончить посевную в принципе полностью планируем. Следом сразу прикрываем влагу, все агротехнические работы выполняем.

В числе последних по очереди, но не по важности — пшеница. На этом поле крестьянского хозяйства «Возвышенское» ее посеют на площади 200 га. Всего под эту культуру в КХ отвели чуть больше 2,5 тыс га. Всего же в этом году сельскохозяйственные культуры в нем займут 4 тысячи га.

В поле — нескольких поколений техники. Тандем эффективный. Но, все же основная и, пожалуй, самая сложная задача лежит на этом новом многофункциональном посевном комплексе. Самая главная его часть изготовлена в Австрии. Такой агрегат — мечта любого агрария. Комплекс автоматически борется с сорняками, выравнивает и уплотняет почву, регулирует глубину посадки семян, чтобы в будущем золотистые колоски пшеницы росли равномерно. Новую технику в хозяйстве приобрели с помощью государственных средств.

Дамир Молдыбаев, заместитель директора филиала АО «КазАгроФинанс» по СКО:

— В текущем году приобрели 2 высокопроизводительных посевных комплекса, два трактора тяжёлого класса. Сумма сделки составила порядка 360 млн тг. С начала текущего года нами уже было профинансировано порядка 160 хозяйств, приобретено техники на порядка 14 млрд тг, это 420 единиц. В том числе для весеннее- полевых работ приобретено порядка 325 единиц техники на 11 млрд тенге.

Правда, даже самая продвинутая техника может стать бесполезной без достаточного количества дизельного топлива. Главный агроном КХ «Возвышенское» рассказал, что с ним пока проблем не возникало. В прошлом году, по словам Саяна Кудасбаева, в хозяйстве довели среднюю урожайность до 15 центнеров с гектара. Цель 2021-го — приблизиться, а лучше выйти за 20.

Дарья Пышмынцева