Государственный язык в средствах массовой информации

Знать государственный язык и владеть им в полной мере — долг каждого казахстанца. Сегодня проблема грамотности и культуры языка актуальна. В том числе и в средствах массовой информации.



Ербакыт Амантайулы — главный редактор областной газеты «Солтүстік Қазақстан»:

— Помимо повышения статуса государственного языка в изданиях мы должны вызвать интерес у читателей. Нужно не соревноваться с интернет-изданиями, а писать качественные аналитические материалы, которые будут интересны всегда.



О значимости государственного языка в прессе говорили ветераны-журналисты, преподаватели и действующие корреспонденты. На конференции рассмотрели вопросы улучшения качества местных изданий и повышения опыта представителей СМИ. В своих докладах спикеры предлагали пути решения.

Акерке Кабыкеева — главный редактор телеканала «Кызылжар»:

— Сейчас очень много тележурналистов, которые не применяют художественный стиль казахского языка. Они просто переводят новости с русского. Например, в слове «аспаз» суффикс -паз образует новое слово, которое переводится как повар. А мы говорим «аспазшы». Суффикс -шы здесь лишний.

На конференции подвели итоги областного этапа республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ». Призеров наградили дипломами и благодарственными письмами.

Алишер Ашимов