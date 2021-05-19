Государственный язык в средствах массовой информации

Новости МТРК

21:02 19 Мая 2021

Знать государственный язык и владеть им в полной мере — долг каждого казахстанца. Сегодня проблема грамотности и культуры языка актуальна. В том числе и в средствах массовой информации.

Ербакыт Амантайулы — главный редактор областной газеты «Солтүстік Қазақстан»:

— Помимо повышения статуса государственного языка в изданиях мы должны вызвать интерес у читателей. Нужно не соревноваться с интернет-изданиями, а писать качественные аналитические материалы, которые будут интересны всегда.

О значимости государственного языка в прессе говорили ветераны-журналисты, преподаватели и действующие корреспонденты. На конференции рассмотрели вопросы улучшения качества местных изданий и повышения опыта представителей СМИ. В своих докладах спикеры предлагали пути решения.

Акерке Кабыкеева — главный редактор телеканала «Кызылжар»:

— Сейчас очень много тележурналистов, которые не применяют художественный стиль казахского языка. Они просто переводят новости с русского. Например, в слове «аспаз» суффикс -паз образует новое слово, которое переводится как повар. А мы говорим «аспазшы». Суффикс -шы здесь лишний.

На конференции подвели итоги областного этапа республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ». Призеров наградили дипломами и благодарственными письмами.

 

Алишер Ашимов

 

 

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