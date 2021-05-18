Сегодня великому казахскому поэту Олжасу Сулейменову исполнилось 85 лет

Культура

21:24 18 Мая 2021

Поэт и прозаик Олжас Сулейменов известен нам и как общественный деятель. В 1989 году именно он стал инициатором и лидером народного движения «Невада-Семимпалатинск», целью которого было закрытие ядерных полигонов. И у него получилось не только привлечь внимание к проблеме, но и решить ее. Указом президента Казахстана от 29 августа 1991 года был окончательно закрыт полигон, а еще был подписан большинством стран Договор о нераспространении ядерного оружия. И при этом он продолжал писать. Ведь творчество было не только его отдушиной, но и возможностью обратиться к современникам, быть услышанным.

Жазира Кокбас — магистр наук СКУ им. М. Козыбаева:

— Даже Нурсултан Назарбаев отметил общественную и государственную деятельность Олжаса Сулейменова. Как вы знаете, Олжас Сулейменов стал известен не только своей мудростью, но и выдающимся вкладом в нашу литературу. Его произведения «Арғымақ», «Атамекен», «Нұрлы түндер», «Аз и Я», «Адамға табын, жер, енді» «Қыш кітап» известны многим.

В своих произведениях Олжас Сулейменов раскрывает вклад и роль тюркских народов, показывает развитие мировой культуры и истории. Он также создает образ казахского народа, воспевает степные просторы родины. Его проза и стихи по душе и молодежи.

Кызгалдак Бердымурат — студент СКУ им. М.Козыбаева:

— Я выбрал для чтения на этой встрече стихотворение Олжаса Сулейменова «Тыныштық». В нем говорится о том, что если тебя оскорбляют, то ты не должен отвечать тем же. Надо быть выше этого и оставаться хорошим человеком. И эти стихи меня зацепили.

А еще организаторы этой встречи в читальном зале библиотеки подготовили выставку книг Олжаса Сулейменова. Экспозиция будет доступна североказахстанцам в течение года.

Анастасия Остертак

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