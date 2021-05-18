Эпидобстановка в Казахстане стабилизируется

За последние две недели людей с положительным результатом теста на коронавирус стало меньше на 20%. Занятость инфекционных коек по республике составляет 36%, реанимационных — 28%. Сократилось и количество больных, находящихся на лечении, с 41 до 38 тысяч. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1837 новых случаев коронавирусной инфекции. По-прежнему больше всего заболевших в столице, Алматы и Карагандинской области. На севере страны за сутки 11 случаев COVID-19. Что касается вакцинации, в Казахстане использовано свыше 2,5 млн доз вакцины. Почти 780 тысяч человек получили оба компонента. На днях на Карагандинский фармкомплекс поступила субстанция для выработки «Спутника V». Сейчас идёт поэтапное производство 1 млн 200 тысях доз вакцины. До конца месяца ожидается поставка казахстанского «KazVacа» и «ХаятВака» из ОАЭ.

Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

— Необходимо продолжить работу по увеличению охвата вакцинацией в регионах. Акимам держать этот вопрос на особом контроле. При этом желающие должны иметь право выбора вакцины и получить соответствующую информацию.

Айгерим Мукашева