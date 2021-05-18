Разбой «по горячим следам» раскрыли в Петропавловске

Около 11 вечера в продуктовый магазин по улице Караванной вошёл мужчина в маске и потребовал деньги из кассы. По словам продавца, в руке у грабителя был нож. Сотрудница бакалеи стала тянуть время и вести диалог с ним. А когда вошла покупательница, нападавший скрылся, так и не завладев ничем ценным.

О происшествии сообщили в полицию. Оперативники провели подворный обход, изучили записи камер видеонаблюдения магазина и нашли мужчину.

Асет Мукушев, следователь 2-ого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий изобличён и задержан ранее судимый житель г Петропавловска 1992 г.р. Данный факт был зарегистрирован во 2-м отделе полиции УП г Петропавловска по ст. 192 ч 1. УК РК то есть разбой.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.

Айгерим Мукашева