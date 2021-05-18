Перед началом купального сезона североказахстанцам напомнили о правилах безопасности на воде

Купальный сезон еще не начался, а на пляже многолюдно как в самый разгар лета. Петропавловцы решили не дожидаться официального открытия и воспользоваться тёплыми деньками. Хоть погода в эти дни и жаркая, вода прогреться, еще не успела. Спасатели отмечают, что благоприятной, а самое главное, безопасной она будет тогда, когда температура достигнет отметки 20 градусов. Сейчас же водоём прогрелся лишь до 16-ти.



Марат Муратов, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Последствия могут быть разными. Перегрев, резкая смена температур — это вызывает спазм, судороги. Нужно определенное время, чтобы вода прогрелась. В настоящее время купальный сезон еще не открыт, так как производится комплектация, оснащение пляжей для безопасного отдыха населения.

Патрулировать водоёмы спасатели будут до конца лета. Их задача — не допустить несчастные случаи. Так, ЧС-ники во время рейда раздали около 100 памяток и листовок с правилами безопасности во время купального сезона. Заботу об их жизни североказахстанцы оценили.



— Вода всё равно холодная еще. Так, что будем ждать, когда всё прогреется, исследуется. Конечно будем соблюдать все правила.

— Мы будем осторожнее, спасибо за памятки. Молодёжь надо привлекать, чтобы они всё что читали.

— Мы поняли, что курить нельзя, нужно купаться только в строго отведённых местах, соблюдать правила и быть осторожными.

Летом 2020-ого во время купального сезона утонули 9 человек. Один из них ребёнок. Как оказалось, все они отдыхали в несанкционированных местах.

Жанель Бисенбаева