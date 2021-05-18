Летняя школа для североказахстанских школьников

Образование

21:28 18 Мая 2021

Этот учебный год для школьников выдался неоднозначным. Большую часть времени ребята обучались в дистанционном формате. Кому-то было удобно получать знания онлайн, но, есть и те, кто нашел в этом минусы. К примеру, не было доступного объяснения темы со стороны учителя. Упущенное ребята могут наверстать. Для этого на время каникул заработают летние школы.

Гульмира Каримова — руководитель управления образования:

— С 26 мая по 19 июня будет работать летняя школа. Занятия будут организованы по основным предметам. Желающие, которые считают, что у них есть какие-то проблемы, на основании заявлений родителей могут участвовать. Это совершенно бесплатно. Также, в школах будут работать учителя по особому расписанию.

Из-за пандемии выпускники 2021 го года ЕНТ будут сдавать в электронном формате. Конечно же, у них есть привилегии — 2 попытки сдачи тестирования и с лучшим результатом можно участвовать в конкурсе грантов. Есть и ряд нововведений — введена цифровая идентификация личности Face ID. А еще на втором тестировании можно поменять профильные предметы.

Гульмира Каримова — руководитель управления образования СКО:

— На сегодняшний день один из лучших результатов показал выпускник Первого городского общеобразовательного IT-лицея Анненков Дмитрий — 128 баллов. У нас есть еще время и мы надеемся, что наши выпускники могут показать хорошие результаты. Естественно, эти моменты влияют на то, что учащиеся более подготовлены психологически. Они сами выбирают время и дату в зависимости от их подготовки.

В СК более 73,5 тысяч учащихся. Школу заканчивают порядка 9,5 тысяч выпускников. На нагрудный знак отличия «Алтын белігі» претендуют 150 человек.

 

 

 

 

Алишер Ашимов

Читайте также

Программа “Информационное обозрение” 09.05.2021
Североказахстанские школьники принимают участие в республиканской олимпиаде
С 26 мая в образовательных учреждениях СК открываются летние школы
Обучиться программным продуктам компании 1С теперь можно в СКУ им. М. Козыбаева
ЕНТ в этом году пройдет в электронном формате
В СШ №27 открылся ресурсный центр для особенных ребят
Проблемы малокомлектных школ обсудили в национальном центре повышения квалификации «Орлеу»
Как в Казахстане пройдёт последний звонок
С начала 2021 года в СКО работают КСО по вопросам педагогической этики
В средней школе-комплексе национального возрождения №17 состоялся workshop
200 тысяч тенге составит минимальная зарплата преподавателя СКУ им. М.Козыбаева
2 этап интеллектуальной олимпиады «Мың бала»