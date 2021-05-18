Летняя школа для североказахстанских школьников

Этот учебный год для школьников выдался неоднозначным. Большую часть времени ребята обучались в дистанционном формате. Кому-то было удобно получать знания онлайн, но, есть и те, кто нашел в этом минусы. К примеру, не было доступного объяснения темы со стороны учителя. Упущенное ребята могут наверстать. Для этого на время каникул заработают летние школы.

Гульмира Каримова — руководитель управления образования:

— С 26 мая по 19 июня будет работать летняя школа. Занятия будут организованы по основным предметам. Желающие, которые считают, что у них есть какие-то проблемы, на основании заявлений родителей могут участвовать. Это совершенно бесплатно. Также, в школах будут работать учителя по особому расписанию.

Из-за пандемии выпускники 2021 го года ЕНТ будут сдавать в электронном формате. Конечно же, у них есть привилегии — 2 попытки сдачи тестирования и с лучшим результатом можно участвовать в конкурсе грантов. Есть и ряд нововведений — введена цифровая идентификация личности Face ID. А еще на втором тестировании можно поменять профильные предметы.

Гульмира Каримова — руководитель управления образования СКО:

— На сегодняшний день один из лучших результатов показал выпускник Первого городского общеобразовательного IT-лицея Анненков Дмитрий — 128 баллов. У нас есть еще время и мы надеемся, что наши выпускники могут показать хорошие результаты. Естественно, эти моменты влияют на то, что учащиеся более подготовлены психологически. Они сами выбирают время и дату в зависимости от их подготовки.



В СК более 73,5 тысяч учащихся. Школу заканчивают порядка 9,5 тысяч выпускников. На нагрудный знак отличия «Алтын белігі» претендуют 150 человек.

Алишер Ашимов