Активисты проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы» провели эксперимент

Наушники, сотовый телефон, кошелек. Это все, что понадобилось менеджеру проектного офиса«Қызылжар адалдық алаңы», чтобы проверить петропавловцев на честность. Суть эксперимента борцов с коррупцией была простой. Один из них, в спешке вытягивая из кармана гаджет, как бы случайно ронял кошелек. Оставалось только дождаться реакции прохожих на такую находку.

В общем, если горожане и поднимали кошелек, то только, чтобы вернуть его владельцу. Так делали все, кто попал в объектив камеры нашего оператора.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса«Қызылжар адалдық алаңы»:

— Такие акции будут проводиться и в будущем. На сегодня нам интересно, насколько наше население знает, если их права где-то ущемляются, куда они могут обратиться. Что касается вопросов коррупции, то это единый call-центр 1424, что касается карты общественного контроля, то это 8 707 564 14 24. Это вотс ап номер.



На который горожане могут позвонить в любое время дня и ночи. По словам борцов с коррупцией, особенно такая обратная связь была востребована в феврале и марте, когда областной центр буквально тонул в снегу. Коммунальщикам в этот период не давала расслабиться и непогода, и жалобы горожан на неубранный снег. Бдительность люди не теряют и с приходом тепла, когда начался ремонт дорог. Через карту общественного контроля население сообщает об участках, где работы проходят некачественно или по непонятным причинам затягиваются.

Дарья Пышмынцева