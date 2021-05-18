18 мая — Международный день музея

Отражают материальную и духовную культуру. В СК за последние годы учёные исследовали почти сто памятников. Среди них — «Кызыл Оба» в Уалихановском районе. Работали на раскопках этого многовекового городища идут с 2019-го года. Это уникальный объект, который ,безусловно, расширит географию археологического туризма области.

Ракат Мамбеталинов — директор центра по охране и использованию культурного наследия:

— Если говорить о «Кызыл Обе», то мы планируем во второй половине июня туда выехать. Помимо археологических исследований мы планируем там развить археологический туризм. Желающие могут приехать к нам на «Кызыл Обу» и окунуться в мир археологии. Принять участие в раскопках, реконструкции, посидеть у костра.

Сосуды, монеты, украшения. Уникальные экспонаты археологических раскопок памятника теперь находятся в областном историко-краеведческом музее. Всего около трехсот артефактов. В честь международного дня музея часть из них представили на выставке. Вниманию посетителей — фотографии и видеоматериалы, сделанные в ходе исследования объекта.



Жансулу Бекенова — экскурсовод областного историко-краеведческого музея СКО:

— На выставке представлен полный комплекс коллекции. В её основу входят изделия из керамики, золотые серьги, частицы кирпичной кладки. Также на выставке можно увидеть четыре монеты 1337-го года. Это период Золотой Орды.

Раскопки проводили работники центра по охране и использованию историко-культурного наследия, археологические экспедиции университетов Петропавловска и Павлодара. Стоит отметить, выставка продлится в течение месяца.

Алишер Ашимов