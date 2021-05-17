В Аккайынском районе сеют чечевицу и лён

В ТОО «Токуши-Grain» Аккайынского района приступили к севу несколько дней назад. Под пашню выделили почти 6,5 тысяч гектаров. Большую часть из них — 4 тысячи или 62% планируют засеять пшеницей. Остальную площадь займут ячмень, овес, чечевица и лен. С последними двумя культурами сейчас и работают.

Жомарт Омаров-директор ТОО «Токуши-Grain», Аккайынский район:

— Пшеницу с 20 до 28, вроде бы по прогнозам ближайшие 10 дней дождей нет. Думаю, успеем до 1 июня. А дальше ячмень, овес. Ничего страшного нет, если даже до 5 июня протянуть. Задача не в том, чтобы закончить те или иное агротехническое мероприятие, а чтобы это был качественный сев.

После него почву сразу боронуют. Это делается для разрыхления верхнего слоя. Затем его прикатывают, то есть уплотняют, измельчают глыбы и крупные комки. Такой агроприем сохраняет влагу в почве и способствует более быстрым всходам семян.

Жомарт Омаров-директор ТОО «Токуши-Grain», Аккайынский район:

— На сегодня работает около 30 единиц техники. Все технически готовы. Ждем благоприятной погоды, сроков, не торопимся. Потому что видите, как сейчас сушит. На сегодня запас дизельного топлива, горюче-смазочных материалов, запчастей есть. Все уже на складе.

В этом году хозяйственная база товарищества пополнилась небольшим заводом по изготовлению минеральных удобрений. В составе карбамид, аммиачная селитра и сульфат аммония. Все это смешивают с водой и получают специальный раствор. В конечном результате выходит почти две тонны чистого, готового препарата.

Антон Костив-агроном ТОО «Токуши-Grain», Аккайынский район

— Его суточная выработка 60 тонн. Мы закупили на 6 тысяч га при норме расхода 100 литров на га. Непосредственно 600 тысяч литров нам надо изготовить этого КАСа. 2-00 Мы в этом году приобрели еще один агрегат. Он вносит уже вот это удобрение жидкое, прям непосредственно вливает в почву.

Завод обошелся компании в копеечку — 28 млн тенге. Но, это того стоит, говорят аграрии, учитывая, что 25% от общей суммы оплатит государство.

Анастасия Остертак