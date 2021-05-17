Проблемы ветеринарии обсудили в акимате СКО

Свыше 13 тысяч детей занимаются спортом в спецшколах нашей области. Ещё 8 тысяч при организациях образования. Эти девочки и мальчики — олимпийские надежды СК. Кто из них будет стоять на пьедестале, пока играет гимн страны, покажет время. Текущая задача — дать возможность каждому ребенку раскрыть свой потенциал. Для этого в мае начал действовать спортивный и творческий заказ подушевого финансирования. Родители тысячи североказахстанских детей больше не будут платить за занятия в кружках и секциях. Эту заботу возьмёт на себя областной бюджет. И этим поддержка подрастающих спортсменов не ограничивается, докладывает руководитель профильного управления.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Развитие детско-юношеского спорта напрямую связано с наличием необходимой спортивной инфраструктуры. В области функционирует 2891 спортивное сооружение. За 2020 сеть спортивных объектов увеличена на 107 единиц. В прошлом году по программе ДКЗ сумма на ремонт спортивных объектов выросла в 2 раза.

Не будут сбавлять темпы и в этом году, ремонт объектов продолжат. И даже относительно недавно возведённый Дворец спорта без внимания не останется. Зрительных трибун там не хватало с первых дней. В этом году количество мест увеличат втрое до 1,5 (полутора) тысяч. Помимо этого в будущем откроют ещё один дворец спорта.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Который рассчитан на 3 тысяч зрителей. Площадь 25 тысяч квадратных метров. Для игровых видов спорта, прежде всего.Нам нужно также думать над развитием спортивной инфраструктуры в мкр Хромзавод, Заречный, Рабочий посёлок, Береке. Это за акиматом города.

Культивировать спорт нужно и среди сельских ребят. Там тоже кладезь талантов. Отыскать их помогут спортобъекты, которые открывают во всех районах области.

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— С начала текущего года введены в эксплуатацию 2 крытых хоккейных корта, продолжается строительство 5 ФОКов и 2 крытых хоккейных корта. Уже в этом году планируется начать строительство ещё 4 ФОКов и 7 крытых хоккейных кортов.

Стоит задача обеспечить ФОКами и хоккейными кортами все райцентры. А в сёлах, где жителей меньше, стали преобразовывать ДК. Теперь это не просто зрительный зал со сценой, а культурно-оздоровительный центр. Кружки и спортивные секции, тренажёры доступны каждому. 61 дом культуры уже модернизовали.

Всего же на развитие детско-юношеского спорта в 2021-ом направили 3,3 млрд тенге. Это вдвое больше, чем три года назад. Значительно увеличили финансирование и в сфере ветеринарии. Проблемы этой отрасли также рассмотрели на заседании. Вопросов и недоработок оказалось много. Главный провал — вспышка птичьего гриппа, которая привела к массовому падежу, скачку цен на яйца и их дефициту.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— А причина — хозяева птицефабрик сами должны были провакцинировать. Вакцина не такая дорогая. Наша задача: для неповторения прошлогодних случаев проконтролировать вакцинацию всего поголовья.

Как это делают с вакцинацией против бруцеллёза. Случаев этого опасного заболевания становится меньше с каждым годом. В 2019-ом было свыше 900 фактов, в прошлом году — 500. С начала текущего — 164. 75% пришлось на Есильский район. Его аким, в прошлом, к слову, руководитель управления ветеринарии, объяснил вспышку бруцеллёза смешением скота. У Кумара Аксакалова же мнение другое. Ветеринарная служба района проспала, не досмотрела. По этой же причине два года бруцеллёз бушевал в селе Архангельском Кызылжарского района.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 11 человек заразилось, 26 голов КРС в селе. Такие факты недопустимы. Необходимо всё это пресекать. Контролировать и пресекать!

Всё из-за нарушений правил перевозки скота. За 2 года ситуация не сильно улучшилась. Всё ещё нет должного контроля за перемещением животных и мяса. Свыше 70 нарушений с начала года. И это только то, что удалось обнаружить.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Почему это происходит? Да потому что контроля нет должного. Нередки случаи, когда проверяющие при осмотре багажа ограничиваются только проверкой ветдокументов. В то время как мясо на прилавки попадает буквально из багажников «Жигулей».

Скотомогильники — ещё один злободневный вопрос ветеринарии СКО. С этим проблемы во многих районах. В основном из-за вялой работы на местах, отмечает первый зам главы региона.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Сегодня скотомогильниками не занимаются, поэтому мы видим вспышки бруцеллёза. И каждый прекрасно понимает: какая дезинфекция. Дезинфекция ничем там не поможет. 100% надо уничтожать скот. В Уалихановском районе сегодня население жалуется в антикоррупционную службу, что им не выплатили деньги.

Скотомогильник по сути биотермическая яма глубиной 9 метров, которая обходится в среднем в 10-14 млн тенге. Марат Тасмаганбетов предлагает не тратить бюджетные деньги на тех, кто не спешит строить скотомогильники. Тем более, что есть практика, когда животноводческие хозяйства сами роют биотермоямы. А по итогам 9 месяцев акимы районов должны отчитаться в проделанной работе. Может метод кнута в этом случае сработает эффективнее. Но это мы узнаем уже в октябре.

Айгерим Мукашева