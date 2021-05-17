Весенний сезон охоты закрыли в СК

В этом сезоне североказахстанцы, предпочитающие проводить свой досуг с ружьем на природе, могли смело идти на самцов уток и тетерева. Однако, под прицелом недобросовестных охотников оказались еще и пролётные гуси. На них введен временный запрет. В этом году таких фактов зафиксировали больше 10. В одном из случаев изъяли незарегистрированное ружьё.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— Пролёт гусей на данное время продолжается. Поэтому, хотелось бы предостеречь охотников от необдуманных решений. Минимальный штраф за подобные нарушения — 5 МРП. Но, если будет добыта утка либо гусь, это еще 7.5 МРП за каждую особь.

Запрещена охота и на копытных животных. Но и здесь любители пострелять не смогли удержаться. Специалисты зарегистрировали три факта браконьерства на косуль. Нарушители — жители Жамбылского и Тайыншинского районов. Общий ущерб составил более 3 млн тенге.

Олег Беспалов, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по СКО:

— На данный момент из трёх фактов окончательно рассмотрен один. Решением суда данному гражданину определена мера ответственности — 2,5 года ограничения свободы. А также на этот же срок лишение права заниматься охотой.

Сезон охоты на самцов косуль откроется только 1 августа. С 20 сентября на их самок и сеголеток. С начала июля можно смело идти на сурка. А вот с 1-ой субботы сентября любители охоты расчехлят свои ружья на водоплавающую дичь.

Жанель Бисенбаева