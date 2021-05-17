В СШ №27 открылся ресурсный центр для особенных ребят

Считают, читают, раскрашивают, рисуют. Психолог нового инклюзивного центра средней школы № 27 старается сделать занятия со своими воспитанниками разнообразными. При этом Ольга Полукеева, как и другие его специалисты, не забывает про индивидуальный подход к каждому ребенку. Кому-то, например, нужна частая смена заданий, некоторых она только сбивает и не дает сконцентрироваться, а значит, о прогрессе в развитии не может идти и речи. Достижениями своего особенного сына очень гордится Ольга Михайльо. Женщина знает, что такое переходить из одного частного центра в другой, платить приличные деньги и при этом не видеть результатов.

Ольга Михайльо:

— Даже ребенок говорит, что мне нравится сюда ходить больше, потому что педагоги все, как он говорит, не такие, как в других учреждениях. Память стала лучше, стал лучше рассуждать, лучше заниматься, читать. В основном стал лучше мыслить, развиваться, мышление стало лучше. Лучше стал разговаривать, потому что у нас проблемы логопедические были.

Плюс в частных центрах сын Ольги занимался несколько раз в неделю, а здесь таких ограничений нет. Женщина работает в этой же школе, поэтому, как раньше отвозить ребенка на занятия ей не нужно.

Гульбарам Ибраева, директор СШ №27 г.Петропавловска:

— 14 детей посещают этот центр, есть у нас узкие специалисты: логопед-дефектолог, психолог и методист центра. На данный момент у нас 8 педагогов прошли курсы инклюзивного образования, и в дальнейшем в планах их пройдет весь педагогический коллектив. Все ребята, которые посещают данный центр, это дети, которые учатся у нас и сидят в общеобразовательных классах.

Это ребята с нулевого по 8 классы, в возрасте от 6 до 15 лет. Центр открыли при поддержке сразу нескольких отечественных фондов. Аналоги такого пространства для особенных детей есть еще в двух школах областного центра.

Дарья Пышмынцева