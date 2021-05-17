В «Отбасы банке» объявили старт государственной программы «Әскери баспана»

Новости МТРК

21:47 17 Мая 2021

В «Отбасы банке» объявили старт государственной программы «Әскери баспана». Предназначена она для военнослужащих, официально получающих жилищные выплаты.

Для участия в программе необходимо обратиться в отдел кадров, взять справку и трёхсторонний договор. Далее с документами обратиться в банк для открытия специального вклада. Заявки принимаются онлайн через интернет — банкинг. Годовая ставка — 8%.

Назерке Галым, специалист отдела СКОФ АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»:

— Первоначальный взнос начинается от 15%. Сумма кредитования — до 45 млн. Если первоначальный взнос до 50%, то до 90 млн тенге. Жильё можно купить в любом городе страны. На стаж и возраст не смотрим.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

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